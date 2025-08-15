Выплаты от Save the Children — кто сможет получить 600 долларов в августе

Помощь Save the Children — кому гарантируют грант в 600 долларов
Общественная организация "Save the Children" регистрирует граждан из числа уязвимых категорий на денежную помощь в 600 долларов в Харьковской области. Проект рассчитан на те домохозяйства, у которых есть приусадебные земельные участки.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы ОО "Save the Children".
Кто получит гранты в Харьковской области
Как отмечают организаторы, проект от Save the Children включает тренинговый курс из четырех сессий, грант и распределение инструментов.
В частности, тренинговый курс рассчитан на тех, кто хочет больше узнать об особенностях ведения приусадебного хозяйства. Речь пойдет о планировании, уходе за почвой, орошении.
В рамках проекта предусмотрено предоставление гранта в размере 600 долларов, который можно будет направить на приобретение инструментов, сырья, другие необходимые вещи для агропроизводства. Также участники получат сельскохозяйственные инструменты, в частности, кому-то достанется мотокультиватор.
К участию в проекте приглашают домохозяйства, которые имеют приусадебные земельные участки в Коротичанской громаде Харьковской области.
Кто сможет принять участие в проекте и куда обращаться
В общественной организации "Save the Children" рассказали, что проект рассчитан на домохозяйства, где есть уязвимые категории граждан. А именно:
- семьи со статусом внутренне перемещенного лица (ВПЛ) с детьми;
- многодетные семьи (от трех детей);
- одинокие родители с детьми;
- приемные семьи;
- молодежь до 23 лет, которые являются сиротами или детьми лишенными родительской опеки.
Для того, чтобы зарегистрироваться в соответствующей программе от общественной организации, необходимо обратиться к старосте округа.
Ранее мы писали, что украинцы, которые имеют серьезные болезни, могут получить помощь в рамках городских соцпрограмм. В частности, до 40 тыс. грн оказывают поддержку в Полтавской громаде.
Также мы рассказывали, что с 15 августа стартовала регистрация на финансовую помощь от УВКБ ООН в городе Кривой Рог. Выплату смогут получить семьи со статусом внутренне перемещенного лица.
Читайте Новини.LIVE!