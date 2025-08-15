Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологія1ІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабПсихологіяАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Допомога Save the Children — кому гарантують грант у 600 доларів

Допомога Save the Children — кому гарантують грант у 600 доларів

Ua ru
Дата публікації: 15 серпня 2025 11:04
Виплати від Save the Children — хто зможе отримати 600 доларів у серпні
Людина тримає валюту в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Громадська організація "Save the Children" реєструє громадян з числа вразливих категорій на грошову допомогу у 600 доларів у Харківській області. Проєкт розрахований на ті домогосподарства, у яких є присадибні земельні ділянки.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби ГО "Save the Children".

Реклама
Читайте також:

Хто отримає гранти у Харківській області

Як зазначають організатори, проєкт від Save the Children включає тренінговий курс із чотирьох сесій, грант та розподіл інструментів.

Зокрема, тренінговий курс розрахований на тих, хто хоче більше дізнатися про особливості ведення присадибного господарства. Йтиметься про планування, догляд за ґрунтом, зрошення.

В рамках проєкту передбачене надання гранту у розмірі 600 доларів, який можна буде спрямувати на придбання інструментів, сировини, інші необхідні речі для агровиробництва. Також учасники отримають сільськогосподарські інструменти, зокрема, комусь дістанеться мотокультиватор.

До участі у проєкті запрошують домогосподарства, які мають присадибні земельні ділянки у Коротичанській громаді Харківської області.  

допомога українцям
Умови проєкту. Джерело: Save the Children

Хто зможе взяти участь у проєкті та куди звертатись

У громадській організації "Save the Children" розповіли, що проєкт розрахований на домогосподарства, де є вразливі категорії громадян. А саме:

  • родини зі статусом внутрішньо переміщеної особи (ВПО) з дітьми;
  • багатодітні родини (від трьох дітей);
  • самотні батьки з дітьми;
  • прийомні родини;
  • молодь до 23 років, які є сиротами або дітьми позбавленими батьківського піклування.
допомога українцям
Умови програми. Джерело: Save the Children

Для того, щоб зареєструватися у відповідній програмі від громадської організації, необхідно звернутися до старости округу.

Раніше ми писали, що українці, які мають серйозні хвороби, можуть отримати допомогу в рамках міських соцпрограм. Зокрема, до 40 тис. грн надають підтримки у Полтавській громаді. 

Також ми розповідали, що з 15 серпня стартувала реєстрація на фінансову допомогу від УВКБ ООН у місті Кривий Ріг. Виплату зможуть отримати родини зі статусом внутрішньо переміщеної особи. 

виплати фінансова допомога матеріальна допомога гроші грошова допомога
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації