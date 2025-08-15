Виплати від Save the Children — хто зможе отримати 600 доларів у серпні

Людина тримає валюту в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Громадська організація "Save the Children" реєструє громадян з числа вразливих категорій на грошову допомогу у 600 доларів у Харківській області. Проєкт розрахований на ті домогосподарства, у яких є присадибні земельні ділянки.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби ГО "Save the Children".

Хто отримає гранти у Харківській області

Як зазначають організатори, проєкт від Save the Children включає тренінговий курс із чотирьох сесій, грант та розподіл інструментів.

Зокрема, тренінговий курс розрахований на тих, хто хоче більше дізнатися про особливості ведення присадибного господарства. Йтиметься про планування, догляд за ґрунтом, зрошення.

В рамках проєкту передбачене надання гранту у розмірі 600 доларів, який можна буде спрямувати на придбання інструментів, сировини, інші необхідні речі для агровиробництва. Також учасники отримають сільськогосподарські інструменти, зокрема, комусь дістанеться мотокультиватор.

До участі у проєкті запрошують домогосподарства, які мають присадибні земельні ділянки у Коротичанській громаді Харківської області.

Умови проєкту. Джерело: Save the Children

Хто зможе взяти участь у проєкті та куди звертатись

У громадській організації "Save the Children" розповіли, що проєкт розрахований на домогосподарства, де є вразливі категорії громадян. А саме:

родини зі статусом внутрішньо переміщеної особи (ВПО) з дітьми;

багатодітні родини (від трьох дітей);

самотні батьки з дітьми;

прийомні родини;

молодь до 23 років, які є сиротами або дітьми позбавленими батьківського піклування.

Умови програми. Джерело: Save the Children

Для того, щоб зареєструватися у відповідній програмі від громадської організації, необхідно звернутися до старости округу.

