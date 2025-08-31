Видео
Главная Финансы Пособие по безработице — кто может остаться без выплат

Пособие по безработице — кто может остаться без выплат

Дата публикации 31 августа 2025 11:00
Выплаты по безработице - сколько начисляют и кому могут отказать в помощи
Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине действует система государственной поддержки для тех, кто остался без работы. Граждане, зарегистрировавшиеся в Центре занятости, могут получать пособие по безработице, размер и продолжительность которого зависят от страхового стажа, предыдущих доходов и других факторов. В то же время законодательство предусматривает случаи, когда в выплатах могут отказать.

Новини.LIVE рассказывают, сколько начисляют безработным в 2025 году и при каких обстоятельствах можно остаться без государственной помощи.

Читайте также:

Кто имеет право на пособие по безработице

Согласно Закону "О занятости населения", статус безработного могут получить граждане Украины в возрасте от 15 до 70 лет, которые не имеют работы и стабильного дохода для обеспечения собственного существования. В частности это:

  1. Трудоспособные лица, которые потеряли работу, не имеют других источников дохода и не получают пенсию.
  2. Лица с инвалидностью, которые еще не достигли пенсионного возраста и получают государственную социальную помощь по инвалидности.
  3. Несовершеннолетние (до 16 лет), уволенные из-за перепрофилирования предприятия или сокращения штата.
  4. Одинокие матери или родители, которые ухаживают за ребенком с инвалидностью, а также один из родителей, имеющий право на получение надбавки на уход в соответствии с законодательством.

Для получения статуса безработного необходимо обратиться в Центр занятости по месту жительства или подать заявление на сайте Государственной службы занятости, используя электронную подпись.

Какой размер пособия и когда начинают выплачивать

Помощь по безработице начинают выплачивать с первого дня после получения соответствующего статуса. Однако, как объяснили специалисты ОС "Сеть правового развития", из-за введения военного положения в Украине продолжительность выплат сокращена для большинства безработных до 90 дней, для граждан предпенсионного возраста (за год до выхода на пенсию) — до 360 календарных дней.

Максимальная сумма выплат на период военного положения соответствует минимальной заработной плате на 1 января текущего года (по состоянию на 1 января 2025 года это 8 000 грн).

Минимальное пособие по безработице составляет 1 500 грн — для лиц без страхового стажа (молодежь до 35 лет, уволенные за нарушение трудового законодательства).

Граждане, которые не имели 7 месяцев страхового стажа в течение года до потери работы или являются ВПЛ без документов о стаже, могут рассчитывать на помощь в размере 3 600 грн.

Если страховой стаж составляет более семи месяцев, размер пособия исчисляется в процентах от средней заработной платы работника за шесть месяцев перед увольнением с учетом следующих условий:

  • страховой стаж до 2 лет — 50% от выплат;
  • от 2 до 6 лет — 55%;
  • от 6 до 12 лет — 60%;
  • свыше 18 лет — 70%.

На размер пособия также влияет наличие страхового стажа, уровень заработной платы перед увольнением, причина увольнения и общее время без работы.

Кто может потерять право на пособие по безработице

Выплата пособия по безработице прекращается:

  • если закончился установленный период выплат — со следующего дня после завершения срока пособия;
  • в случае прекращения регистрации безработного в соответствии с положениями Порядка регистрации, перерегистрации безработных и учета лиц, ищущих работу (утвержденного постановлением КМУ от 30 марта 2023 года № 446);
  • при назначении пособия по беременности и родам — со дня приобретения права на соответствующие выплаты согласно медицинской справке.

Если безработный проходит перерегистрацию или завершается период получения пособия по беременности и родам, выплату пособия по безработице можно возобновить. В таком случае расчет остатка невыплаченной суммы осуществляется в пределах двухлетнего периода с соответствующего дня.

Ранее мы писали, что в августе-сентябре 2025 года в одном из регионов эвакуированные семьи могут зарегистрироваться на получение денежной помощи. Соответствующий проект реализуют при финансовой поддержке Датского Красного Креста (Danish Red Cross in Ukraine).

Также узнавайте, кто и как может получить грант до 1 млн грн.

