Виплати по безробіттю — скільки нараховують та кому можуть відмовити в допомозі

В Україні діє система державної підтримки для тих, хто залишився без роботи. Громадяни, які зареєструвалися у центрі зайнятості, можуть отримувати допомогу по безробіттю, розмір і тривалість якої залежать від страхового стажу, попередніх доходів та інших факторів. Водночас законодавство передбачає випадки, коли у виплатах можуть відмовити.

Новини.LIVE розповідають, скільки нараховують безробітним у 2025 році та за яких обставин можна залишитися без державної допомоги.

Хто має право на допомогу по безробіттю

Відповідно до Закону "Про зайнятість населення", статус безробітного можуть отримати громадяни України віком від 15 до 70 років, які не мають роботи та стабільного доходу для забезпечення власного існування. Зокрема це:

Працездатні особи, які втратили роботу, не мають інших джерел доходу та не отримують пенсію. Особи з інвалідністю, які ще не досягли пенсійного віку та отримують державну соціальну допомогу по інвалідності. Неповнолітні (до 16 років), звільнені через перепрофілювання підприємства або скорочення штату. Одинокі матері або батьки, які доглядають за дитиною з інвалідністю, а також один із батьків, що має право на отримання надбавки на догляд відповідно до законодавства.

Для отримання статусу безробітного необхідно звернутися до Центру зайнятості за місцем проживання або подати заяву на сайті Державної служби зайнятості, використовуючи електронний підпис.

Який розмір допомоги та коли починають виплачувати

Допомогу по безробіттю починають виплачувати з першого дня після набуття відповідного статусу. Проте, як пояснили фахівці ГС "Мережа правового розвитку", через запровадження воєнного стану в Україні тривалість виплат скорочено для більшості безробітних до 90 днів, для громадян передпенсійного віку (за рік до виходу на пенсію) — до 360 календарних днів.

Максимальна сума виплат на період воєнного стану відповідає мінімальній заробітній платі на 1 січня поточного року (станом на 1 січня 2025 року це 8 000 грн).

Мінімальна допомога по безробіттю становить 1 500 грн — для осіб без страхового стажу (молодь до 35 років, звільнені за порушення трудового законодавства).

Громадяни, які не мали 7 місяців страхового стажу протягом року до втрати роботи або є ВПО без документів про стаж, можуть розраховувати на допомогу у розмірі 3 600 грн.

Якщо страховий стаж становить понад сім місяців, розмір допомоги обчислюється у відсотках від середньої заробітної плати працівника за шість місяців перед звільненням з огляду на такі умови:

страховий стаж до 2 років — 50% від виплат;

від 2 до 6 років — 55%;

від 6 до 12 років — 60%;

понад 18 років — 70%.

На розмір допомоги також впливає наявність страхового стажу, рівень заробітної плати перед звільненням, причина звільнення та загальний час без роботи.

Хто може втратити право на допомогу по безробіттю

Виплата допомоги по безробіттю припиняється:

якщо закінчився встановлений період виплат — з наступного дня після завершення строку допомоги;

у разі припинення реєстрації безробітного відповідно до положень Порядку реєстрації, перереєстрації безробітних та обліку осіб, які шукають роботу (затвердженого постановою КМУ від 30 березня 2023 року № 446);

при призначенні допомоги по вагітності та пологах — з дня набуття права на відповідні виплати згідно з медичною довідкою.

Якщо безробітний проходить перереєстрацію або завершується період отримання допомоги по вагітності та пологах, виплату допомоги по безробіттю можна поновити. У такому разі розрахунок залишку невиплаченої суми здійснюється в межах дворічного періоду з відповідного дня.

