Выплаты от ООН в ноябре — будут ли средства для пенсионеров

Пожилая женщина. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине в предыдущие месяцы действовала программа поддержки Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП ООН) пенсионеров, проживающих в зоне боевых действий и имеющих небольшие пенсии. Известно, смогут ли граждане получить деньги с 1 ноября 2024 года.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины (ПФУ).

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Будут ли выплаты от ООН в ноябре

Как говорится в сообщении ПФУ, программа дополнительной помощи от ВПП ООН для украинских пенсионеров, продолжающих проживать на территориях активных или вероятных боевых действий, будет действовать до конца декабря текущего года. В дальнейшем вопрос продления выплат будут решать доноры в зависимости от имеющегося финансирования.

Учитывая это, выплаты поступят гражданам также в ноябре-декабре 2024 года.

Среди требований:

пенсия гражданина не превышает 3,25 тыс. грн;

проживание на опасных территориях (перечень указан в приказе №309);

не получали с 1 марта 2023 помощь от государства или благотворителей.

Сумма помощи и как получить

Сумма выплат от ВПП ООН сугубо индивидуальна, ведь зависит от имеющегося размера пенсии. Так, размер составит сумму, полученную от разницы между 3250 грн и пенсией, которую получает пенсионер.

За назначением такой выплаты специально обращаться никуда не нужно. Организация направляет сумму средств на основе имеющейся в базах данных ПФУ информации.

Выплату производят на банковскую карту или выдадут через отделение Укрпочты.

Что еще стоит знать

Напомним, в последние дни октября 2024 года состоится регистрация на предоставление финансовой помощи в Киевской области в рамках программы UNHCR Украина. Нужно соответствовать определенным критериям.

Также мы писали, что граждане могут получить помощь ООН в октябре 2024 года. На помощь могут рассчитывать жители Херсонской области, где будут работать бригады благотворителей.