Грошова допомога — українці отримають підтримку в 11 тис. грн у жовтні

Внутрішні переселенці. Фото: Ukrainianpl

Деякі громадяни можуть отримати додаткові кошти підтримки від УВКБ ООН у жовтні 2024 року. На допомогу можуть розраховувати жителі Херсонської області, де працюють мобільні бригади благодійників.

Про це йдеться у повідомленні unhcr.org у Telegram.

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Як зазначають організатори, загальний розмір допомоги на одну особу у родині становить близько 11 гривень. Кошти зможуть отримати тільки вразливі категорії громадян.

Так, заявки на допомогу мають право подавати у Херсонській області такі групи населення:

громадяни, в яких є офіційний статус переселенця (які перемістилися за останні шість місяців);

особи, які повернулися в Україну після вимушеного виїзду через бойові дії за кордон;

громадяни, які повернулися на постійне місце проживання після того, як покинули житло та переміститися в інші області з початку повномасштабної війни з РФ.

Обов'язкова умова надання грошей — мати один із критеріїв вразливості:

дітей виховує самостійно батько чи мати (до 18 років) чи в сім'ї є люди віком від 55 років;

родину очолюють самотні люди похилого віку від 55 років, зі щонайменше однією неповнолітньою дитиною;

є хворі особи (тяжкі захворювання чи інвалідність).

Також треба відповідати соціально-економічним критеріям та мати місячний дохід не вище 5,4 тис. грн на одного члена в сім'ї.

Де можна отримати допомогу

Наприклад, 25 жовтня збір даних на отримання грошової допомоги від УВКБ ООН у Херсонській області відбувається в с. Надеждівка, Білозерська ТГ (вул. Центральна, 33). В інших населених пунктах також працюватимуть мобільні виїзні групи благодійників. Для цього необхідно слідкувати за повідомленнями у Telegram.

При собі потрібно мати оригінали документів кожного члена домогосподарства.

"Допомога розрахована на осіб, які не отримували фінпідтримку від УВКБ ООН або інших благодійних організацій з урахуванням критеріїв вразливості", — йдеться у в оголошенні.

Що ще варто знати

Нагадаємо, держава виплачує грошову допомогу на утримання дитини одиноким батькам та усиновлювачам. Українцям назвали, яка сума виплат та розповіли, як отримати таку допомогу у 2024 році.

Також ми писали, що українські громадяни, які проживають у Полтаві та області, можуть подати заявки на грошову допомогу. Виплачують по 3,6 тис. грн.