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Допомога пенсіонерам від ООН — що буде з виплатами з 1 листопада

28 жовтня 2024 13:00
Ксенія Симонова - Редактор
Виплати від ООН у листопаді — чи будуть кошти для пенсіонерів
Жінка літнього віку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

В Україні у попередні місяці діяла програма підтримки від Всесвітньої продовольчої програми ООН (ВПП ООН) пенсіонерів, які проживають в зоні бойових дій та мають невеликі пенсії. Відомо, чи зможуть громадяни отримати кошти з 1 листопада 2024 року.

Про це повідомили у Пенсійному фонді України (ПФУ).

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Чи будуть виплати від ООН у листопаді

Як йдеться у повідомленні ПФУ, програму додаткової допомоги від ВПП ООН для українських пенсіонерів, які продовжують мешкати на територіях активних або ймовірних бойових дій, діятиме до кінця грудня поточного року. Надалі питання продовження надання виплат вирішуватимуть донори залежно від наявного фінансування.

З огляду на це, виплати надійдуть громадянам також у листопаді-грудні 2024 року.

Серед вимог:

  • пенсія громадянина не перевищує 3,25 тис. грн;
  • проживання на небезпечних територіях (перелік вказаний у наказі №309);
  • не отримували з 1 березня 2023 року допомогу від держави чи благодійників.

Сума допомоги та як отримати

Сума виплат від ВПП ООН — суто індивідуальна, адже залежить від наявного розміру пенсії. Так, розмір становитиме суму отриману від різниці між 3250 грн та пенсією, яку отримує пенсіонер.

За призначенням такої виплати спеціально звертатись нікуди не потрібно. Організація спрямовує суму коштів на основі наявної у базах даних ПФУ інформації.

Виплату здійснять на банківську картку або видадуть через відділення Укрпошти.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в останні дні жовтня 2024 року відбудеться реєстрація на надання фінансової допомоги у Київській області в рамках програми UNHCR Україна. Потрібно відповідати певним критеріям.

Також ми писали, що громадяни можуть отримати допомогу від ООН у жовтні 2024 року. На допомогу можуть розраховувати жителі Херсонської області, де працюватимуть бригади благодійників.

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