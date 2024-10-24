Пенсії в Україні — деякі пенсіонери отримують особливі виплати у 22 тис. грн

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні невелика частина громадян отримує пенсії з інвалідності значно вищі, ніж в інших. Йдеться про виплати працівникам органів прокуратури.

Про це свідчать дані Пенсійного фонду України (ПФУ), повідомляє Oboz.ua.

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Виплати з інвалідності прокурорів-пенсіонерів

За інформацією ПФУ, в органах прокуратури налічується 14,84 тис. осіб, а число прокурорів-пенсіонерів дорівнює 5,85 тис. осіб. З-поміж них понад пів тисячі отримують пенсійні виплати "у зв'язку з інвалідністю".

У середньому пенсія прокурорів з інвалідністю становить 21,82 тис. грн, проте в обласних прокурорів відповідна виплата може досягати понад 90 тис. грн. Це — саме пенсія, а не довічна виплата, яку підвищують разом із заробітною платою прокурорів.

Пенсію за інвалідністю зі стажем від десяти років мають трохи більше 500 прокурорів по всій країні.

"У привілейованих розмірах за ЗУ "Про прокуратуру", обліковано 5851, з них 525 одержують пенсії по інвалідності". Середній розмір пенсії по інвалідності прокурора — 21 819 грн", — уточнюють у ПФУ.

Пенсію по інвалідності призначають прокурорам, які мають інвалідність першої та другої груп, якщо є десять років прокурорської вислуги. Виплата дорівнює 60% від заробітної плати одержуваної на посаді до місяця звернення за призначенням пенсійної виплати. Примітно те, що без інвалідності від прокурорів вимагають наявність 25 років страхового стажу (15 з яких — саме на посадах в органах прокуратури).

Видання зазначає, що правоохоронці через суди вимагали від Пенсійного фонду надання "прокурорського стажу" як час навчання у вузах та роботу помічниками. У результаті пенсії іноді призначали тим, хто мав стажу на прокурорських посадах лише шість років.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні у 2025 році очікується ймовірне підвищення пенсій на 10-12% внаслідок індексації. Це зростання буде залежати від рівня інфляції та середньої заробітної плати, з якої сплачується єдиний соціальний внесок.

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