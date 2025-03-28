Как одиноким родителям получить госпомощь — сколько платят в 2025 году

Отец держит ребенка за руку. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине женщины или мужчины, если воспитывают ребенка в одиночку, в 2025 году могут рассчитывать на финансовую помощь со стороны государства. Оформить соответствующую поддержку граждане могут онлайн на портале ''Дія''.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики Украины.

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По информации ведомства, для этого одиноким родителям нужно:

зайти на портал ''Дія'' и кликнуть на раздел "Помощь на ребенка одинокой матери или отцу";

нажать на кнопку "Подать заявление" в разделе "Услуги" и авторизоваться;

указать основание для получения помощи;

предоставить информацию о ребенке, на которого оформляется помощь;

добавить данные о членах семьи;

заполнить раздел о доходах и имуществе;

добавить необходимые документы;

проверить заявку и подписать ее электронной подписью или Дія.Подписью;

отправить заявку в орган социальной защиты населения.

Какова помощь в 2025 году

Размер помощи зависит от дохода семьи. Сумма рассчитывается как разница между 100% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста и среднемесячным доходом семьи на одного человека за последние полгода. Уровень прожиточного минимума для детей в этом году является таким:

2 563 грн — если ребенок не старше 6 лет;

— если ребенок не старше 6 лет; 3 196 грн — если возраст ребенка от 6 до 18 лет;

— если возраст ребенка от 6 до 18 лет; 3 028 грн — если ребенку от 18 до 23 лет.

Кто в Украине считается одинокими родителями

В статье 18-1 Закона Украины "О государственной помощи семьям с детьми" сказано, что одинокими родителями являются: мать, отец или усыновитель ребенка, которые не регистрировали брак с другим родителем ребенка и самостоятельно его воспитывают.

Регистрироваться на получение пособия можно при двух условиях:

в свидетельстве о рождении ребенка отсутствует информация об отце;

в документе нет сведений, записанных со слов матери.

Соответствующую отметку делают работники ЗАГСа или другого уполномоченного органа.

Ранее мы рассказывали, что украинцам, жилье которых получило повреждения во время боевых действий, выплатят новую помощь в размере 16 тыс. грн. Воспользоваться поддержкой благотворителей могут жители одного города.

Также напомним, что граждане из прифронтовых районов смогут получить финансовую помощь. Соответствующую поддержку окажут лицам с инвалидностью.