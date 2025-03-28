Як одиноким батькам отримати держдопомогу — скільки платять у 2025 році

Батько тримає дитину за руку. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Україні жінки або чоловіки, якщо виховують дитину поодинці, у 2025 році можуть розраховувати на фінансову допомогу з боку держави. Оформити відповідну підтримку громадяни можуть онлайн на порталі ''Дія''.

Про це повідомила пресслужба Міністерства соціальної політики України.

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За інформацією відомства, для цього самотнім батькам потрібно:

зайти на портал ''Дія'' та клікнути на розділ "Допомога на дитину одинокій матері або батьку";

натиснути на кнопку "Подати заяву" у розділі "Послуги" та авторизуватися;

вказати підставу для отримання допомоги;

надати інформацію про дитину, на яку оформлюється допомога;

додати дані про членів сім'ї;

заповнити розділ щодо доходів та майна;

додати необхідні документи;

перевірити заявку та підписати її електронним підписом або Дія.Підписом;

надіслати заявку до органу соціального захисту населення.

Якою є допомога у 2025 році

Розмір допомоги залежить від доходу сім'ї. Сума розраховується, як різниця між 100% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним доходом родини на одну людину за останні пів року. Рівень прожиткового мінімуму для дітей цього року є таким:

2 563 грн — якщо дитина не старша 6 років;

— якщо дитина не старша 6 років; 3 196 грн — якщо вік дитини від 6 до 18 років;

— якщо вік дитини від 6 до 18 років; 3 028 грн — якщо дитині від 18 до 23 років.

Хто в Україні вважається самотніми батьками

У статті 18-1 Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" сказано, що одинокими батьками є: мати, батько або усиновитель дитини, які не реєстрували шлюб з іншим з батьків дитини та самостійно її виховують.

Реєструватися на отримання допомоги можна за двох умов:

у свідоцтві про народження дитини відсутня інформація про батька;

у документі немає відомостей, записаних зі слів матері.

Відповідну позначку роблять працівники РАЦСу або іншого уповноваженого органу.

Раніше ми розповідали, що українцям, житло яких отримало пошкодження під час бойових дій, виплатять нову допомогу у розмірі 16 тис. грн. Скористатися підтримкою благодійників можуть жителі одного міста.

Також нагадаємо, що громадяни з прифронтових районів зможуть отримати фінансову допомогу. Відповідну підтримку нададуть особам з інвалідністю.