Выплаты NRC в 10,8 тыс. грн — что нужно знать о коде заявки

Украинские гривны в руках. Фото: Новини. LIVE, Игорь Кузнецов

Международная гуманитарная организация Норвежский совет по делам беженцев (NRC) принимает заявки на предоставление денежной помощи в 10,8 тыс. гривен. Однако украинцы могут столкнуться с некоторыми трудностями при оформлении выплат.

Об этом сообщает пресс-служба ГО "ВПЛ Украины".

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Подробнее о программе денежной помощи от NRС

Как отмечается, NRC проводит регистрацию на предоставление средств для граждан, которые пострадали от войны в стране. В первую очередь, тем лицам, которые проживают в зоне боевых действий или являются внутренними переселенцами оттуда.

Деньги предоставляют, учитывая:

местонахождение;

состав семьи;

статус перемещения;

пострадала ли семья от военных действий.

Важным критерием является то, что домохозяйство физически находится на территории Украины.

Сумма денежной помощи составляет 10,8 тыс. грн на человека (по 3,60 тыс. грн три месяца).

Как зарегистрироваться и проверить код заявки

Регистрация на денежную помощь от NRC продлиться до 17:00 29 января 2025 года. Заявки на финпомощь можно подать через специальную форму.

Необходимо предоставить следующие документы:

паспорт/ID-карта/свидетельство о рождении детей;

справка ВПЛ;

идентификационный код;

банковский счет.

Если заявка подана успешно, то в течение 24 часов поступит сообщение с личным кодом заявки. Если нет кода в течение 72 часов — надо обязательно обратиться на электронную почту NRC.

"Сейчас, из-за большого количества заявок в первый день, отправка уведомлений занимает больше времени, чем изначально планировалось. Не стоит волноваться, — все заявители, которые успешно подали заявки, получат свои коды доступа", — говорится в сообщении.

Отслеживать состояние заявки можно в любое время по ссылке.

Напомним, в январе 2025 года Acted окажет помощь, если дом или квартира были повреждены в результате военных действий. Программу по ремонту реализуют в семи областях.

Также мы писали, что в январе доступна регистрация на помощь от UNHCR Ukraine. Однако заявки можно подавать лишь в некоторых областях, ведь в остальных — занимаются обработкой ранее поданных.