Виплати на зиму — де доступна допомога громадянам віком від 65 років

Вразливі категорії громадян можуть долучитися до програми з надання грошової допомоги на проходження зимового періоду від благодійного фонду "Право на захист" у ще одній з українських територіальних громад. Зокрема, цього разу виплати будуть доступні громадянам вікової категорії від 65 до 70 років.

Про це повідомляє пресслужба однієї з міських територіальних громад у соцмережі Facebook.

Детальніше про зимову допомогу від БФ "Право на захист"

Як зазначається, зимова підтримка буде доступна від БФ "Право на захист" у Зеленодольській міській територіальній громаді Криворізького району Дніпропетровської області.

Цього разу долучитися до програми зможуть громадяни, які мають таку вікову категорію вразливості — 65-69 років.

Раніше реєстрація була доступна для домогосподарств у категоріях: "70+", особи з інвалідністю першої-третьої групи, родини з дітьми з інвалідністю, багатодітні родини, переселенці, родини з дітьми віком до трьох років, особи з онкологічними захворюваннями.

"Допомога на проходження зимового періоду надається одному представнику з домогосподарства тільки по першій категорії вразливості", — йдеться у повідомленні.

Важливою умовою є те, що власник домогосподарства не отримує субсидію на оплату житлово-комунальних послуг на холодний період 2025-2026 рр.

Як зареєструватися на грошову допомогу

Зареєструватися на виплати на зимовий період для жителів м. Зеленодольськ від БФ "Право на захист" можна у четвер, 30 жовтня, за адресою Зеленодольський палац культури, вул. Спортивна, 6. Час: 09:00 — 12:00, 13:00-16:00.

Охочі взяти участь у програмі повинні з собою мати оригінали таких документів:

паспорт громадянина;

ідентифікаційний код;

витяг з реєстру тергромади з реєстрацією адреси проживання для тих, хто має ID-картку.

"Про час та дату основної реєстрації буде повідомлено пізніше. Основна реєстрація і рішення щодо надання/ненадання допомоги благодійним фондом "Право на захист" буде здійснюватися самостійно", — повідомили у міськраді.

