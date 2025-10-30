Відео
Україна
Фінанси Допомога на зиму — де доступні виплати громадянам віком 65+

Допомога на зиму — де доступні виплати громадянам віком 65+

Ua ru
Дата публікації: 30 жовтня 2025 11:00
Оновлено: 11:31
Виплати на зиму — де доступна допомога громадянам віком від 65 років
Жінка похилого віку. Фото: УНІАН

Вразливі категорії громадян можуть долучитися до програми з надання грошової допомоги на проходження зимового періоду від благодійного фонду "Право на захист" у ще одній з українських територіальних громад. Зокрема, цього разу виплати будуть доступні громадянам вікової категорії від 65 до 70 років.

Про це повідомляє пресслужба однієї з міських територіальних громад у соцмережі Facebook. 

Читайте також:

Детальніше про зимову допомогу від БФ "Право на захист"

Як зазначається, зимова підтримка буде доступна від БФ "Право на захист" у Зеленодольській міській територіальній громаді Криворізького району Дніпропетровської області. 

Цього разу долучитися до програми зможуть громадяни, які мають таку вікову категорію вразливості — 65-69 років.

Раніше реєстрація була доступна для домогосподарств у категоріях: "70+", особи з інвалідністю першої-третьої групи, родини з дітьми з інвалідністю, багатодітні родини, переселенці, родини з дітьми віком до трьох років, особи з онкологічними захворюваннями.

"Допомога на проходження зимового періоду надається  одному представнику з домогосподарства тільки по першій категорії вразливості", — йдеться у повідомленні.

Важливою умовою є те, що власник домогосподарства не отримує субсидію на оплату житлово-комунальних послуг на холодний період 2025-2026 рр.

Як зареєструватися на грошову допомогу

Зареєструватися на виплати на зимовий період для жителів м. Зеленодольськ від БФ "Право на захист" можна у четвер, 30 жовтня, за адресою Зеленодольський палац культури, вул. Спортивна, 6. Час: 09:00 — 12:00, 13:00-16:00.

Охочі взяти участь у програмі повинні з собою мати оригінали таких документів:

  • паспорт громадянина;
  • ідентифікаційний код;
  • витяг з реєстру тергромади з реєстрацією адреси проживання для тих, хто має ID-картку.

"Про час та дату основної реєстрації буде повідомлено пізніше. Основна реєстрація і рішення щодо надання/ненадання допомоги  благодійним фондом "Право на захист" буде здійснюватися самостійно", — повідомили у міськраді.

Раніше ми писали, що УВКБ ООН збирає заявки на виплату допомоги у 10,8 тис. грн. Скористатися такою можливістю можуть громадяни у м. Ромни. 

Ще розповідали про те, що в трьох регіонах діє програма допомоги в оплаті комунальних послуг. Заявки приймає від вразливих груп українців БФ "Посмішка ЮА". 

виплати фінансова допомога гроші допомога грошова допомога
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
