Виплати від Німеччини — хто отримає грошову допомогу від Sign of Hope

Жителі одного з регіонів, що регулярно зазнає обстрілів РФ, зможуть отримати грошову допомогу від гуманітарної організації "Sign of Hope". Кошти передбачені для тих, чиє житло було зруйноване чи пошкоджене через бойові дії.

Про це йдеться у повідомленні Інституту розвитку міста Запоріжжя у соціальній мережі Facebook.

Детальніше про грошову допомогу від Sign of Hope

За оприлюдненою інформацією, йдеться про надання підтримки жителям, які постраждали від російської агресії у Запорізькій області. Кошти нададуть в рамках програми "Cash-for-shelter" для тих власників квартир (будинків), чиє житло було зруйноване або пошкоджене протягом останніх тижнів.

Згідно з нею, передбачається виплата грошової допомоги на оренду та комунальні послуги терміном на три місяці. Така підтримка розрахована на те, щоб за цей час постраждалі змогли зосередитися на пошуку довгострокового житла.

Реалізує відповідну програму німецька гуманітарна організація "Hoffnungszeichen/Sign of Hope e.V." за підтримки German Humanitarian Assistance. Гуманітарний партнер Запоріжжя вже кілька років надає допомогу українцям.

"Sign of Hope — надійний гуманітарний партнер Запоріжжя, який уже багато років допомагає людям, що постраждали від війни, надаючи прихисток, фінансову та психологічну підтримку", — йдеться у повідомленні.

Хто зможе отримати допомогу та контакти

Долучитися до програми допомоги від Sign of Hope зможуть жителі Запорізької області за наявності таких критеріїв вразливості:

Домогосподарства, що складаються з громадян похилого віку (понад 65 років); Родини з особами з інвалідністю першої-другої групи; Домогосподарства з трьома й більше неповнолітніми дітьми (до 16 років); Самотні батьки з дітьми до 10 років; Сім'ї з жінками у період вагітності та годування немовлят.

Додаткову інформацію можна дізнатися за номерами телефонів: +380 97 758 38 16, +380 97 927 13 23.

