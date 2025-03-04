Помощь с ремонтом поврежденного жилья — какие условия программы

Поврежденное жилье из-за обстрелов. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинцы, которым нужен малый или средний ремонт своих поврежденных из-за обстрелов домов, могут получить помощь. Соответствующую поддержку оказывает благотворительная организация "Каритас Запорожье".

Об этом сообщают представители организации в соцсети Facebook.

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Подробнее о помощи на ремонт жилья

Как отмечается, "Каритас Запорожье" продолжает реализовывать проект "Жилье для уязвимых домохозяйств в Украине IV". Стартовала новая регистрация на восстановление жилья, подвергшегося повреждениям от агрессии РФ.

Помощь предусмотрена на малый или средний ремонт. Однако получить ее смогут только те, кто подпадает под определенные условия, а также те, кто не смог подать заявку на "еВідновлення".

Кто и где может зарегистрироваться на помощь

По условиям программы:

заявки могут подавать домохозяйства в Запорожской области, которые получили повреждения после 24.02.2022 г. из-за боевых действий (должен быть акт повреждений), расположенных на расстоянии не менее 20 километров от линии боевого соприкосновения;

помощь оказывают, если жилье только повреждено, при этом фактически целое и пригодное для проживания: выбиты окна, входные двери, повреждены крыша, потолок, стены;

присоединиться к проекту может исключительно правообладатель объекта недвижимости;

предоставляется или денежная помощь (для самостоятельного выполнения ремонта), или помощь от строительной компании.

Также домохозяйства-участники на момент обращения не должны участвовать в других проектах благотворительных организаций по восстановлению поврежденного жилья.

Право на помощь получат домохозяйства с доходом менее 6,3 тыс. грн на человека в месяц или те, которые потеряли источник дохода. Также нужно иметь критерии уязвимости.

За консультациями относительно документов для регистрации можно обращаться по телефону +380671178212 или по телефону информационной линии 0-800-336-734 (с 09:30 до 16:00).

Ранее мы рассказывали, где 5 марта 2025 года будет доступна помощь от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Речь идет о предоставлении 10,8 тыс. грн.

Также писали, что жители двух громад в Донецкой области, которые пострадали от агрессии РФ и нуждаются в финансовой поддержке, могут получить выплаты. Средства предоставят только тем, кто имеет уязвимости.