Допомога з ремонтом пошкодженого житла — які умови програми

Пошкоджене житло через обстріли. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українці, яким потрібен малий або середній ремонт своїх пошкоджених через обстріли домівок, можуть отримати допомогу. Відповідну підтримку надає благодійна організація "Карітас Запоріжжя".

Про це повідомляють представники організації у соцмережі Facebook.

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Детальніше про допомогу на ремонт житла

Як зазначається, "Карітас Запоріжжя" продовжує реалізовувати проєкт "Житло для вразливих домогосподарств в Україні IV". Стартувала нова реєстрація на відновлення житла, що зазнало пошкоджень від агресії РФ.

Допомога передбачена на малий або середній ремонт. Однак отримати її зможуть тільки ті, хто підлягає визначеним умовам, а також ті, хто не зміг подати заявку на "єВідновлення".

Хто і де може зареєструватися на допомогу

За умовами програми:

заявки можуть подавати домогосподарства у Запорізькій області, які зазнали пошкоджень після 24.02.2022 р. через бойові дії (має бути акт пошкоджень), що розташовані на відстані не менш як 20 кілометрів від лінії бойового зіткнення;

допомогу надають, якщо житло лише пошкоджене, при цьому фактично ціле та придатне для проживання: вибиті вікна, вхідні двері, пошкоджені дах, стеля, стіни;

долучитися до проєкту може виключно правовласник об'єкта нерухомості;

надається або грошова допомога (для самостійного виконання ремонту), або допомога від будівельної компанії.

Також домогосподарства-учасники на момент звернення не повинні брати участь в інших проєктах благодійної організації на відновлення пошкоджень житла.

Право на допомогу отримають домогосподарства з доходом меншим за 6,3 тис. грн на особу на місяць або ті, які втратили джерело доходу. Також потрібно мати критерії уразливості.

За консультаціями щодо документів для реєстрації можна звертатися за номером +380671178212 або за телефоном інформаційної лінії 0−800−336−734 (з 09:30 до 16:00).

Раніше ми розповідали, де 5 березня 2025 року буде доступна допомога від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Йдеться про надання 10,8 тис. грн.

Також писали, що жителі двох громад у Донецькій області, які постраждали від агресії РФ та потребують фінансової підтримки, можуть отримати виплати. Кошти нададуть тільки тим, хто має вразливості.