Помощь на оплату коммуналки — кто получит 450 грн в октябре

Деньги и коммунальные платежи. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинцы могут получать ежемесячно по 450 грн компенсации на покрытие расходов коммунальных услуг. Деньги предоставляют тем, кто бесплатно временно разместит переселенцев в своем доме.

Об этом сообщает БФ "Право на защиту".

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Вопрос предоставления компенсаций за расходы, связанные с бесплатным временным размещением внутренне перемещенных лиц, регулирует "Порядок компенсации расходов за временное размещение внутренне перемещенных лиц", утвержденный правительственным постановлением №333 от 19 марта 2022 года.

Выплаты предоставляются за временное размещение внутренне перемещенных лиц:

переехавших с территорий, где ведутся боевые действия или ВОТ, информация о которых содержится в перечне территорий, где ведутся или велись боевые действия/временно оккупированных РФ;

дом или квартира которых разрушены/непригодны для проживания из-за повреждений, информация о которых внесена в Госреестр имущества, поврежденного и уничтоженного в результате боевых действий, террористических актов, вызванных военной агрессией РФ.

Помощь украинцам, разместившим внутренне перемещенные лица, выплачивают в безналичной форме по указанным в заявлении банковским реквизитам при условии, что долга за коммунальные услуги нет.

Размер компенсации рассчитывается в соответствии с количеством дней, в течение которых жилье было предоставлено для размещения переселенцев, со дня размещения, но не ранее даты взятия на учет ВПЛ соответствующим органом или через портал "Дія". Число человекодней определяют путем добавления количества ВПЛ, проживавших в жилом помещении владельца, каждый день месяца.

Сумма компенсации за каждый человекодень определяется на уровне 14,77 гривны, то есть за месяц за одного человека можно получить около 450 грн.

Те, кто нуждается в социальной помощи, могут заполнить заявку через форму. Специалисты БФ "Право на защиту" свяжутся с теми, кто нуждается в помощи.

Источник: БФ "Право на защиту"

Источник: БФ "Право на защиту"

Источник: БФ "Право на защиту"

Источник: БФ "Право на защиту"

Источник: БФ "Право на защиту"

Что еще стоит знать

Напомним, в правительстве специалисты из Министерства социальной политики разработали законопроект, призванный существенно сократить расходы на финансирование льгот и субсидий на жилищно-коммунальные услуги. Это станет возможным благодаря лишению помощи должников.

Также мы писали, что отопительный период 2024-2025 годов расчет жилищной субсидии проведут автоматически для всех, кто получал помощь летом или она составляла 0,00 грн. Но есть категории людей, которым нужно подать документы повторно.