Главная Финансы Помощь на лечение — кому и где доступны выплаты от 9 тыс. грн

Помощь на лечение — кому и где доступны выплаты от 9 тыс. грн

Ua ru
Дата публикации 18 августа 2025 13:00
Выплаты по проекту Basic Needs — кто сможет получить 9 тыс. грн
Денежные купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Жители прифронтовых населенных пунктов Харьковской области смогут присоединиться к проекту "Basic Needs", который предусматривает предоставление различных сумм денежной помощи. В частности, на средства, необходимые на лекарства, оборудование или медицинские услуги, смогут рассчитывать тяжелобольные граждане.

Об этом информирует пресс-служба Caritas Ukraine в соцсети Facebook.

Подробнее о проекте Basic Needs

Как отмечается, к команде проекта "Basic Needs" присоединился Каритас Харьков, поэтому еще больше граждан, проживающих в зоне до 50 км от линии соприкосновения в населенных пунктах до 5 тыс. населения, получат поддержку.

Выплаты будут доступны в Харьковской области для наиболее уязвимых категорий людей, пострадавших от войны.

В частности, предусмотрено предоставление финансовой помощи на покрытие базовых потребностей в таком виде:

  1. Многоцелевая денежная помощь в размере 10,8 тыс. грн на человека на три месяца, что позволит самостоятельно выбрать, на какие именно нужды необходимо потратить средства: продукты питания, одежда, коммунальные услуги;
  2. Медицинская помощь — 9 тыс. грн для тяжелобольных лиц на три месяца, чтобы направить на покупку необходимых лекарств, оборудования или медуслуги.

Как принять участие в проекте помощи

Жители прифронтовых населенных пунктов Харьковщины, желающие присоединиться к проекту "Basic Needs", могут узнать об условиях получения средств по телефону горячей линии Caritas Ukraine, работающей в будни с 09:30 до 16:00: 0800 336 734.

Проект Basic Needs реализуют в сотрудничестве с Caritas Ukraine при финансировании Caritas Deutschland (Каритас Германии) и Auswärtiges Amt (МИД ФРГ).

"В августе проектная команда Каритаса Украины встретилась с коллегами в Харькове, где обсудили особенности работы, регистрацию получателей помощи, возможные вызовы и пути их избежания. Ранее команда уже прошла обучение в удаленном формате. Однако встреча вживую позволила пообщаться глубже и уточнить важные рабочие детали", — рассказали организаторы.

Ранее мы писали, что в августе украинцам доступна возможность принять участие в программе помощи при поддержке гуманитарного фонда для Украины. Выплаты предоставят гражданам из сельской местности.

Также сообщали, что гражданам выплатят гранты до 237 тыс. грн на бизнес. Такие средства получат участники конкурса REMARKET.

Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
