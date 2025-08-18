Выплаты по проекту Basic Needs — кто сможет получить 9 тыс. грн

Денежные купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Жители прифронтовых населенных пунктов Харьковской области смогут присоединиться к проекту "Basic Needs", который предусматривает предоставление различных сумм денежной помощи. В частности, на средства, необходимые на лекарства, оборудование или медицинские услуги, смогут рассчитывать тяжелобольные граждане.

Об этом информирует пресс-служба Caritas Ukraine в соцсети Facebook.

Подробнее о проекте Basic Needs

Как отмечается, к команде проекта "Basic Needs" присоединился Каритас Харьков, поэтому еще больше граждан, проживающих в зоне до 50 км от линии соприкосновения в населенных пунктах до 5 тыс. населения, получат поддержку.

Выплаты будут доступны в Харьковской области для наиболее уязвимых категорий людей, пострадавших от войны.

В частности, предусмотрено предоставление финансовой помощи на покрытие базовых потребностей в таком виде:

Многоцелевая денежная помощь в размере 10,8 тыс. грн на человека на три месяца, что позволит самостоятельно выбрать, на какие именно нужды необходимо потратить средства: продукты питания, одежда, коммунальные услуги; Медицинская помощь — 9 тыс. грн для тяжелобольных лиц на три месяца, чтобы направить на покупку необходимых лекарств, оборудования или медуслуги.

Как принять участие в проекте помощи

Жители прифронтовых населенных пунктов Харьковщины, желающие присоединиться к проекту "Basic Needs", могут узнать об условиях получения средств по телефону горячей линии Caritas Ukraine, работающей в будни с 09:30 до 16:00: 0800 336 734.

Проект Basic Needs реализуют в сотрудничестве с Caritas Ukraine при финансировании Caritas Deutschland (Каритас Германии) и Auswärtiges Amt (МИД ФРГ).

"В августе проектная команда Каритаса Украины встретилась с коллегами в Харькове, где обсудили особенности работы, регистрацию получателей помощи, возможные вызовы и пути их избежания. Ранее команда уже прошла обучение в удаленном формате. Однако встреча вживую позволила пообщаться глубже и уточнить важные рабочие детали", — рассказали организаторы.

