Выплаты до 50 тыс. грн на лечение — кто из украинцев получит в 2025 году

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинцы, которые получили ранения от российских обстрелов, и нуждаются в лечении могут получить финансовую поддержку до 50 тыс. гривен в 2025 году. Такая возможность доступна жителям Запорожской области.

Об этом говорится на официальном сайте Запорожского городского совета.

Читайте также:

Условия предоставления денежной помощи в Запорожской области

Претендовать на денежную помощь могут как жители Запорожской области, так и жители из других областей, которые переехали из-за российской агрессии. Финансироваться соответствующая программа будет за счет средств из областного бюджета.

"Предоставляется денежная помощь гражданским лицам в случае телесных повреждений, причиненных в результате российских обстрелов. В том числе для внутренне перемещенных лиц, зарегистрированных в Запорожской области", — отмечается на портале.

Суммы финпомощи различаются в зависимости от тяжести травм из-за российских обстрелов. Предлагают два типа выплат:

в случае телесных повреждений в виде контузии, травмы, увечья — 50 тыс. грн;

в случае средней тяжести телесных повреждений — 20 тыс. грн.

Как подать заявку на материальную помощь

Те, кто соответствуют требованиям и хотят оформить материальную помощь, должны обратиться в райотделы Департамента соцзащиты населения Запорожского горсовета. Необходимо собрать пакет документов в виде копий:

паспорт гражданина;

идентификационный код;

выписка из Единого реестра досудебных расследований;

свидетельство о рождении ребенка (при наличии);

документы, где подтверждаются полномочия законного представителя (при наличии);

справка о постановке на учет внутренне перемещенного лица;

справка с реквизитами счета.

Можно выбрать один из следующих адресов:

ул. В. Зайцева, 14: 050-200-46-70/050-200-46-67;

ул. Винтера, 14: 063-160-49-4/063-160-48-97/063-160-49-76;

ул. Любительская, 56: 055-225-69-20/050-200-49-16;

ул. Чумаченко, 32: 050-303-61-20/050-303-61-22/050-200-49-13;

ул. Александровская, 26: 050-101-30-90/063-206-02-38;

ул. Лахтинская, 4-Б: 063-336-42-88/093-289-10-01/093-289-10-02;

Волшебная, 16: 063-160-50-67/063-160-50-46/063-160-50-46/063-160-50-69.

Напомним, украинцы смогут оформить выплату на трехмесячный период от UNHCR Ukraine в марте 2025 года. Такая возможность доступна только жителям Ромнов Сумской области.

Также мы рассказывали об оказании помощи от фонда "Каритас Кривой Рог". Выплаты предоставят наиболее уязвимым категориям граждан в конце февраля 2025 года.