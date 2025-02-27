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Помощь на лечение до 50 тыс. грн — кто и где может получить

27 февраля 2025 11:00
Ксения Симонова - Редактор
Выплаты до 50 тыс. грн на лечение — кто из украинцев получит в 2025 году
Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

Украинцы, которые получили ранения от российских обстрелов, и нуждаются в лечении могут получить финансовую поддержку до 50 тыс. гривен в 2025 году. Такая возможность доступна жителям Запорожской области.

Об этом говорится на официальном сайте Запорожского городского совета.

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Условия предоставления денежной помощи в Запорожской области

Претендовать на денежную помощь могут как жители Запорожской области, так и жители из других областей, которые переехали из-за российской агрессии. Финансироваться соответствующая программа будет за счет средств из областного бюджета.

"Предоставляется денежная помощь гражданским лицам в случае телесных повреждений, причиненных в результате российских обстрелов. В том числе для внутренне перемещенных лиц, зарегистрированных в Запорожской области", — отмечается на портале.

Суммы финпомощи различаются в зависимости от тяжести травм из-за российских обстрелов. Предлагают два типа выплат:

  • в случае телесных повреждений в виде контузии, травмы, увечья — 50 тыс. грн;
  • в случае средней тяжести телесных повреждений — 20 тыс. грн.

Как подать заявку на материальную помощь

Те, кто соответствуют требованиям и хотят оформить материальную помощь, должны обратиться в райотделы Департамента соцзащиты населения Запорожского горсовета. Необходимо собрать пакет документов в виде копий:

  • паспорт гражданина;
  • идентификационный код;
  • выписка из Единого реестра досудебных расследований;
  • свидетельство о рождении ребенка (при наличии);
  • документы, где подтверждаются полномочия законного представителя (при наличии);
  • справка о постановке на учет внутренне перемещенного лица;
  • справка с реквизитами счета.

Можно выбрать один из следующих адресов:

  • ул. В. Зайцева, 14: 050-200-46-70/050-200-46-67;
  • ул. Винтера, 14: 063-160-49-4/063-160-48-97/063-160-49-76;
  • ул. Любительская, 56: 055-225-69-20/050-200-49-16;
  • ул. Чумаченко, 32: 050-303-61-20/050-303-61-22/050-200-49-13;
  • ул. Александровская, 26: 050-101-30-90/063-206-02-38;
  • ул. Лахтинская, 4-Б: 063-336-42-88/093-289-10-01/093-289-10-02;
  • Волшебная, 16: 063-160-50-67/063-160-50-46/063-160-50-46/063-160-50-69.

Напомним, украинцы смогут оформить выплату на трехмесячный период от UNHCR Ukraine в марте 2025 года. Такая возможность доступна только жителям Ромнов Сумской области.

Также мы рассказывали об оказании помощи от фонда "Каритас Кривой Рог". Выплаты предоставят наиболее уязвимым категориям граждан в конце февраля 2025 года.

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