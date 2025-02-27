Выплаты до 50 тыс. грн на лечение — кто из украинцев получит в 2025 году

Помощь на лечение до 50 тыс. грн — кто и где может получить
Украинцы, которые получили ранения от российских обстрелов, и нуждаются в лечении могут получить финансовую поддержку до 50 тыс. гривен в 2025 году. Такая возможность доступна жителям Запорожской области.
Об этом говорится на официальном сайте Запорожского городского совета.
Условия предоставления денежной помощи в Запорожской области
Претендовать на денежную помощь могут как жители Запорожской области, так и жители из других областей, которые переехали из-за российской агрессии. Финансироваться соответствующая программа будет за счет средств из областного бюджета.
"Предоставляется денежная помощь гражданским лицам в случае телесных повреждений, причиненных в результате российских обстрелов. В том числе для внутренне перемещенных лиц, зарегистрированных в Запорожской области", — отмечается на портале.
Суммы финпомощи различаются в зависимости от тяжести травм из-за российских обстрелов. Предлагают два типа выплат:
- в случае телесных повреждений в виде контузии, травмы, увечья — 50 тыс. грн;
- в случае средней тяжести телесных повреждений — 20 тыс. грн.
Как подать заявку на материальную помощь
Те, кто соответствуют требованиям и хотят оформить материальную помощь, должны обратиться в райотделы Департамента соцзащиты населения Запорожского горсовета. Необходимо собрать пакет документов в виде копий:
- паспорт гражданина;
- идентификационный код;
- выписка из Единого реестра досудебных расследований;
- свидетельство о рождении ребенка (при наличии);
- документы, где подтверждаются полномочия законного представителя (при наличии);
- справка о постановке на учет внутренне перемещенного лица;
- справка с реквизитами счета.
Можно выбрать один из следующих адресов:
- ул. В. Зайцева, 14: 050-200-46-70/050-200-46-67;
- ул. Винтера, 14: 063-160-49-4/063-160-48-97/063-160-49-76;
- ул. Любительская, 56: 055-225-69-20/050-200-49-16;
- ул. Чумаченко, 32: 050-303-61-20/050-303-61-22/050-200-49-13;
- ул. Александровская, 26: 050-101-30-90/063-206-02-38;
- ул. Лахтинская, 4-Б: 063-336-42-88/093-289-10-01/093-289-10-02;
- Волшебная, 16: 063-160-50-67/063-160-50-46/063-160-50-46/063-160-50-69.
Напомним, украинцы смогут оформить выплату на трехмесячный период от UNHCR Ukraine в марте 2025 года. Такая возможность доступна только жителям Ромнов Сумской области.
Также мы рассказывали об оказании помощи от фонда "Каритас Кривой Рог". Выплаты предоставят наиболее уязвимым категориям граждан в конце февраля 2025 года.
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