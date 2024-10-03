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Помощь на детей из многодетных семей — суммы выплат и список документов

3 октября 2024 11:13
Ксения Симонова - Редактор
Помощь для многодетных семей 2024 — размер выплат и список документов
Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

В Украине многодетные семьи могут оформить ежемесячное пособие на третьего и каждого следующего малолетнего ребенка. Известно, каков размер выплат и список необходимых документов в 2024 году.

Об этом говорится в материалах Министерства социальной политики.

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Размер пособия для многодетных семей в 2024 году

Как отмечается, в этом году многодетные семьи могут оформить соцвыплаты на третьего и каждого ребенка в возрасте до шести лет. Размер пособия составляет 2,1 тыс. грн в месяц.

Денежную помощь начинают выплачивать после того, как было подано заявление от родителя. При этом соответствующее заявление можно подать в любое время до достижения ребенком вышеуказанного возраста.

Размер такой помощи включается в общий доход семьи для расчета и назначения субсидий и признания права на дополнительные льготы для многодетных семей.

Список документов и как получить выплаты

Граждане, желающие оформить соцвыплаты на третьего и каждого последующего ребенка в возрасте до шести лет, должны подать заявление в исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов или ЦПАУ.

Требуют такой пакет документов:

  • удостоверение родителей многодетной семьи (копия с предъявлением оригинала);
  • удостоверение ребенка из многодетной семьи (копия с предоставлением оригинала) (в случае достижения ребенком из многодетной семьи шестилетнего возраста);
  • свидетельства рождения всех детей (копии с предоставлением оригиналов).

На оформление услуги отводится срок в десять календарных дней.

В случае отказа в оказании помощи — решение можно обжаловать в окружном административном суде.

Что еще стоит знать

Напомним, государство в октябре текущего года продолжит оказывать материальную помощь на детей по разным социальным программам. Известно, на какие суммы могут рассчитывать украинцы.

Также писали о начислении социальных выплат и пенсий людям с инвалидностью во время военного положения. В частности, в 2024 году размер пособий вырос благодаря пересмотру прожиточного минимума.

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