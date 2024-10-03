Помощь для многодетных семей 2024 — размер выплат и список документов

Помощь на детей из многодетных семей — суммы выплат и список документов
В Украине многодетные семьи могут оформить ежемесячное пособие на третьего и каждого следующего малолетнего ребенка. Известно, каков размер выплат и список необходимых документов в 2024 году.
Об этом говорится в материалах Министерства социальной политики.
Размер пособия для многодетных семей в 2024 году
Как отмечается, в этом году многодетные семьи могут оформить соцвыплаты на третьего и каждого ребенка в возрасте до шести лет. Размер пособия составляет 2,1 тыс. грн в месяц.
Денежную помощь начинают выплачивать после того, как было подано заявление от родителя. При этом соответствующее заявление можно подать в любое время до достижения ребенком вышеуказанного возраста.
Размер такой помощи включается в общий доход семьи для расчета и назначения субсидий и признания права на дополнительные льготы для многодетных семей.
Список документов и как получить выплаты
Граждане, желающие оформить соцвыплаты на третьего и каждого последующего ребенка в возрасте до шести лет, должны подать заявление в исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов или ЦПАУ.
Требуют такой пакет документов:
- удостоверение родителей многодетной семьи (копия с предъявлением оригинала);
- удостоверение ребенка из многодетной семьи (копия с предоставлением оригинала) (в случае достижения ребенком из многодетной семьи шестилетнего возраста);
- свидетельства рождения всех детей (копии с предоставлением оригиналов).
На оформление услуги отводится срок в десять календарных дней.
В случае отказа в оказании помощи — решение можно обжаловать в окружном административном суде.
Что еще стоит знать
Напомним, государство в октябре текущего года продолжит оказывать материальную помощь на детей по разным социальным программам. Известно, на какие суммы могут рассчитывать украинцы.
Также писали о начислении социальных выплат и пенсий людям с инвалидностью во время военного положения. В частности, в 2024 году размер пособий вырос благодаря пересмотру прожиточного минимума.
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