Финансовая помощь для одиноких родителей — как оформить выплаты через Дію

Ребенок держит игрушку в руках. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Государство предоставляет финансовую помощь одинокому отцу или матери. В 2025 году оформить соответствующую выплату можно через Дию.

Об этом говорится на портале Дія.

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Какие условия получения помощи

Помощь выплачивается на каждого ребенка ежемесячно. Деньги можно получить на детей в возрасте до 18 лет, а если они учатся — до выпуска из учебных заведений, но не дольше, чем до момента, когда им исполнится 23 года.

Право на пособие имеют:

одинокая мать или отец, не состоящие в браке, если в свидетельстве о рождении ребенка нет записи об одном из родителей;

одинокие усыновители, если в свидетельстве о рождении ребенка отсутствует запись об отце или матери;

мать или отец детей в случае смерти одного из супругов, которые не получают пенсию или другую помощь от государства.

Сколько выплачивают в 2025 году

Размер пособия — разница между 100% прожиточного минимума для ребенка определенного возраста и среднемесячным доходом семьи в расчете на одного человека за последние шесть месяцев. Максимальная сумма на ребенка одиноким родителям в 2025 году составляет:

2 563 грн — на детей до 6 лет;

3 196 грн — на детей от 6 до 18 лет;

3 028 грн — на детей от 18 до 23 лет, которые учатся.

Как оформить пособие на ребенка через Дію

На сайте нужно выбрать услугу "Помощь на ребенка одинокой матери или отцу". Заявку можно подать:

указав данные о ребенке, доходах и составе семьи;

добавив скан-копии справок (например, об обучении ребенка);

подписав заявление электронной подписью или Дія.Підписом и отправив.

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