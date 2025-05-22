Фінансова допомога для одиноких батьків — як оформити виплати через Дію

Допомога на дітей — як оформити через Дію одиноким батькам
Держава надає фінансову допомогу одинокому батькові або матері. У 2025 році оформити відповідну виплату можна через Дію.
Про це йдеться на порталі Дія.
Які умови отримання допомоги
Допомога виплачується на кожну дитину щомісяця. Гроші можна отримати на дітей віком до 18 років, а якщо вони навчаються — до випуску з навчальних закладів, але не довше, ніж до моменту, коли їм виповниться 23 роки.
Право на допомогу мають:
- одинока матір або батько, які не перебувають у шлюбі, якщо у свідоцтві про народження дитини немає запису про одного з батьків;
- одинокі усиновлювачі, якщо у свідоцтві про народження дитини відсутній запис про батька чи матір;
- мати або батько дітей у разі смерті одного з подружжя, які не одержують пенсію чи іншу допомогу від держави.
Скільки виплачують у 2025 році
Розмір допомоги — різниця між 100% прожиткового мінімуму для дитини певного віку та середньомісячним доходом сім’ї з розрахунку на одну людину за останні шість місяців. Максимальна сума на дитину одиноким батькам у 2025 році складає:
- 2 563 грн — на дітей до 6 років;
- 3 196 грн — на дітей від 6 до 18 років;
- 3 028 грн — на дітей від 18 до 23 років, які навчаються.
Як оформити допомогу на дитину через "Дію"
На сайті потрібно обрати послугу "Допомога на дитину одинокій матері або батьку". Заявку можна подати:
- вказавши дані про дитину, доходи та склад родини;
- додавши скан-копії довідок (наприклад, про навчання дитини);
- підписавши заяву електронним підписом або Дія.Підписом і надіславши.
Раніше ми розповідали, що частині українцям доступна допомога до 20 тис. доларів. Гроші надаються на розвиток бізнесу. Дізнавайтесь також, хто з українців може отримати гроші на оренду житла у травні.
Читайте Новини.LIVE!