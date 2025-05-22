Фінансова допомога для одиноких батьків — як оформити виплати через Дію

Дитина тримає іграшку в руках. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Держава надає фінансову допомогу одинокому батькові або матері. У 2025 році оформити відповідну виплату можна через Дію.

Про це йдеться на порталі Дія.

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Які умови отримання допомоги

Допомога виплачується на кожну дитину щомісяця. Гроші можна отримати на дітей віком до 18 років, а якщо вони навчаються — до випуску з навчальних закладів, але не довше, ніж до моменту, коли їм виповниться 23 роки.

Право на допомогу мають:

одинока матір або батько, які не перебувають у шлюбі, якщо у свідоцтві про народження дитини немає запису про одного з батьків;

одинокі усиновлювачі, якщо у свідоцтві про народження дитини відсутній запис про батька чи матір;

мати або батько дітей у разі смерті одного з подружжя, які не одержують пенсію чи іншу допомогу від держави.

Скільки виплачують у 2025 році

Розмір допомоги — різниця між 100% прожиткового мінімуму для дитини певного віку та середньомісячним доходом сім’ї з розрахунку на одну людину за останні шість місяців. Максимальна сума на дитину одиноким батькам у 2025 році складає:

2 563 грн — на дітей до 6 років;

3 196 грн — на дітей від 6 до 18 років;

3 028 грн — на дітей від 18 до 23 років, які навчаються.

Як оформити допомогу на дитину через "Дію"

На сайті потрібно обрати послугу "Допомога на дитину одинокій матері або батьку". Заявку можна подати:

вказавши дані про дитину, доходи та склад родини;

додавши скан-копії довідок (наприклад, про навчання дитини);

підписавши заяву електронним підписом або Дія.Підписом і надіславши.

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