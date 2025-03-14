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Помощь людям с инвалидностью — кто получит по 11 тыс. грн

14 марта 2025 08:00
Ксения Симонова - Редактор
Выплаты от Агентства ООН — как и где людям с инвалидностью получить 11 тыс. грн
Человек достает гривны из кошелька. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

В Полтавской области граждане смогут зарегистрироваться на финансовую помощь в рамках программы многоцелевой помощи от Агентства ООН по делам беженцев. В частности, средства будут доступны для некоторых людей с инвалидностью.

Об этом сообщают представители Агентства ООН в Telegram.

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Как отмечается, помощь смогут получить несколько категорий граждан, пострадавших из-за войны от Агентства ООН, работающего в партнерстве с БФ "Право на защиту" в Полтавской области.

Речь идет о внутренне перемещенных лицах (ВПЛ), которые сейчас проживают в области, или вернулись на свой прежний адрес после вынужденного выезда, и имеют признаки уязвимости.

В списке категорий людей с признаками уязвимости следующие:

  • в семье есть лица с инвалидностью или имеют тяжелые болезни;
  • малолетних детей воспитывает одинокая мать или отец, в семье есть пожилые люди;
  • семью возглавляет один/несколько одиноких пожилых людей (от 55 лет), есть несовершеннолетние дети;
  • низкое социально-экономическое положение претендентов: доход не более 5,4 тыс. грн на одного человека.

Размер помощи и как получить

Как отмечают организаторы, деньги от Агентства ООН будут доступны в размере 10,8 тыс. грн для каждого члена семьи.

"В пятницу, 14.03.2025, в 17:00 состоится запись в электронную очередь (ссылка на запись и отслеживание номера в очереди будет опубликована в этом канале)", — говорится в сообщении.

В пункт сбора данных в г. Полтава по адресу ул. Владимира Козака, 14, должны прибыть все члены семьи. Там необходимо предоставить такой пакет документов:

  • паспорт гражданина;
  • свидетельство о рождении детей (при наличии);
  • идентификационный код;
  • номер IBAN (для зачисления средств на карту);
  • для лиц с инвалидностью или тяжелобольных — справки и документы с подтверждением;
  • контактный номер телефона.

Работает горячая линия для уточнения вопросов: 0800307711.

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