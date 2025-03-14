Выплаты от Агентства ООН — как и где людям с инвалидностью получить 11 тыс. грн

Помощь людям с инвалидностью — кто получит по 11 тыс. грн
В Полтавской области граждане смогут зарегистрироваться на финансовую помощь в рамках программы многоцелевой помощи от Агентства ООН по делам беженцев. В частности, средства будут доступны для некоторых людей с инвалидностью.
Об этом сообщают представители Агентства ООН в Telegram.
Кто из украинцев получит финпомощь
Как отмечается, помощь смогут получить несколько категорий граждан, пострадавших из-за войны от Агентства ООН, работающего в партнерстве с БФ "Право на защиту" в Полтавской области.
Речь идет о внутренне перемещенных лицах (ВПЛ), которые сейчас проживают в области, или вернулись на свой прежний адрес после вынужденного выезда, и имеют признаки уязвимости.
В списке категорий людей с признаками уязвимости следующие:
- в семье есть лица с инвалидностью или имеют тяжелые болезни;
- малолетних детей воспитывает одинокая мать или отец, в семье есть пожилые люди;
- семью возглавляет один/несколько одиноких пожилых людей (от 55 лет), есть несовершеннолетние дети;
- низкое социально-экономическое положение претендентов: доход не более 5,4 тыс. грн на одного человека.
Размер помощи и как получить
Как отмечают организаторы, деньги от Агентства ООН будут доступны в размере 10,8 тыс. грн для каждого члена семьи.
"В пятницу, 14.03.2025, в 17:00 состоится запись в электронную очередь (ссылка на запись и отслеживание номера в очереди будет опубликована в этом канале)", — говорится в сообщении.
В пункт сбора данных в г. Полтава по адресу ул. Владимира Козака, 14, должны прибыть все члены семьи. Там необходимо предоставить такой пакет документов:
- паспорт гражданина;
- свидетельство о рождении детей (при наличии);
- идентификационный код;
- номер IBAN (для зачисления средств на карту);
- для лиц с инвалидностью или тяжелобольных — справки и документы с подтверждением;
- контактный номер телефона.
Работает горячая линия для уточнения вопросов: 0800307711.
Также мы писали, что граждане смогут в 2025 году получить денежную помощь в Херсонской области. Будет доступна сумма в 60 тыс. грн.
Ранее мы рассказывали, что переселенцы в одном из западных регионов смогут получить финпомощь. Деньги уязвимым категориям граждан выплатят зарубежные партнеры.
Читайте Новини.LIVE!