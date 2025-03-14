Виплати від Агенції ООН — як і де людям з інвалідністю отримати 11 тис. грн

Допомога людям з інвалідністю — хто отримає по 11 тис. грн
У Полтавській області громадяни зможуть зареєструватися на фінансову допомогу в рамках програми багатоцільової допомоги від Агенції ООН у справах біженців. Зокрема, кошти будуть доступні для деяких людей з інвалідністю.
Про це повідомляють представники Агенції ООН у Telegram.
Хто з українців отримає фіндопомогу
Як зазначається, допомогу зможуть отримати кілька категорій громадян, які постраждали через війну від Агенції ООН, що працює у партнерстві з БФ "Право на захист" в Полтавській області.
Йдеться про внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які нині проживають в області, або повернулись на свою колишню адресу після вимушеного виїзду, і мають ознаки вразливості.
У списку категорій людей з ознаками вразливості наступні:
- у родині є особи з інвалідністю чи мають тяжкі хвороби;
- малолітніх дітей виховує самотня матір чи батько, у родині є люди похилого віку;
- сім'ю очолює одна/кілька самотніх осіб похилого віку (від 55 років), є неповнолітні діти;
- низький соціально-економічний стан претендентів: дохід не більше 5,4 тис. грн на одну людину.
Розмір допомоги та як отримати
Як зазначають організатори, гроші від Агенції ООН будуть доступні у розмірі 10,8 тис. грн для кожного члена сім'ї.
"В пʼятницю, 14.03.2025, о 17:00 відбудеться запис в електронну чергу (посилання на запис і відслідковування номеру в черзі буде опубліковано в цьому каналі)", — йдеться у повідомленні.
У пункт збору даних у м. Полтава за адресою вул. Володимира Козака, 14, мають прибути всі члени родини. Там необхідно надати такий пакет документів:
- паспорт громадянина;
- свідоцтво про народження дітей (за наявності);
- ідентифікаційний код;
- номер IBAN (для зарахування коштів на картку);
- для осіб з інвалідністю чи тяжкохворих — довідки та документи з підтвердженням;
- контактний номер телефону.
Працює гаряча лінія для уточнення запитань: 0800307711.
Також ми писали, що громадяни зможуть у 2025 році отримати грошову допомогу у Херсонській області. Буде доступна сума у 60 тис. грн.
Раніше ми розповідали, що переселенці в одному із західних регіонів зможуть отримати фіндопомогу. Гроші вразливим категоріям громадян виплатять закордонні партнери.
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