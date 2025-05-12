Выплаты ко Дню Независимости в 2025 году — кто и когда должен писать заявление

Человек достает деньги из кошелька. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинцам государство выплатит денежную помощь ко Дню Независимости. В частности, некоторые категории пенсионеров смогут получить выплаты вместе с пенсией, а некоторым необходимо будет писать дополнительное заявление.

Об этом говорится в сообщении Пенсионного фонда.

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Финпомощь ко Дню Независимости в 2025 году

В этом году процедура предоставления единовременной финпомощи ко Дню Независимости не изменилась. Она предусмотрена для:

некоторых категорий пенсионеров (денежную помощь должны выплатить в августе вместе с основной суммой пенсии);

ветеранов войны, которые проходят военную службу/продолжают работать и не являются пенсионерами, деньги направят на счета воинских частей, учреждений, организаций, где такие лица служат/работают, на основе заявлений, предоставленных работодателями. Те лица, которые не являются пенсионерами и проходят службу/работают, должны убедиться, что у работодателя есть документы, где удостоверяется факт того, что являются ветеранами войны;

лицам, которые имеют право на выплату, не являются пенсионерами и не проходят службу/не работают, для выплаты соответствующей помощи необходимо обратиться в терорган ПФУ.

Размеры помощи в этом году составляют:

для участников боевых действий — 1 тыс. грн;

для лиц с инвалидностью в результате войны первой группы — 3,1 тыс. грн;

для лиц с инвалидностью в результате войны второй группы — 2,9 тыс. грн;

для лиц с инвалидностью в результате войны третьей группы — 2,7 тыс. грн;

для лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной, — 3,1 тыс. грн;

для родных погибших и жен (супругов) умерших лиц с инвалидностью в результате войны, которые не женились повторно — 650 грн.

Как правильно подать заявление на финпомощь ко Дню Независимости

Граждане, которым нужно лично обратиться за финпомощью ко Дню Независимости, должны написать заявление произвольной формы.

Его нужно подать до 1 августа этого года. При отсутствии такой возможности — заявления будут принимать до 1 октября 2025 года.

В нем необходимо указать:

реквизиты документов, где подтверждается личность;

номер счета в банке для получения финпомощи;

идентификационный код;

реквизиты удостоверения личности, дающего право на помощь.

Также необходимо приложить:

копию паспорта гражданина Украины или временного удостоверения (в случае личного обращения нужны оригиналы);

копию удостоверения с подтверждением соответствующего статуса лица (в случае личного обращения — предоставить оригиналы).

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Также сообщали, что женщины могут пройти курс обучения по введению бизнеса в агросфере. Программа предусматривает предоставление стипендий в 200 долларов и грантов в 1 тыс. долларов на воплощение бизнес-идеи.

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