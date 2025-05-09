Виплати у 10,8 тис. грн — де УВКБ ООН приймає заявки

Грошові купюри у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Жителі Харківської області можуть оформити грошову допомогу від благодійного фонду "Право на захист" та Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН). В рамках програми надається фінансова підтримка евакуйованим особам.

Про це інформує пресцентр УВКБ ООН у Telegram.

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Громадяни, які евакуюються з небезпечних населених пунктів Харківщини, можуть отримати необхідну фінансову підтримку.

ГО "Право на захист" оголосила відповідну реєстрацію. Подати заявки на грошову допомогу можна виключно, дотримуючись певних правил.

Звернутися за допомогою зможуть:

внутрішньо переміщені особи (ВПО), які виїхали з населених пунктів, де було оголошено обовʼязкову евакуацію;

виїзд було здійснено протягом трьох тижнів (наявна довідка ВПО та довідка про евакуацію);

громадяни, які не отримували фіндопомогу в Транзитному центрі (м. Харків, вул. Миру, 102-А), чи інших подібних установах.

"Якщо ви прибули з населених пунктів, де була оголошена обовʼязкова евакуація, впродовж останніх трьох тижнів та ще не подавали заявку на грошову допомогу — запрошуємо вас звернутися до нашого простору для перевірки на відповідність критеріям грошової допомоги та попереднього запису в чергу", — повідомляють організатори.

Розмір допомоги та як отримати

Розмір грошової допомоги становить 3,6 тис. грн на особу на місяць, загалом — 10,8 тис. грн на людину за три місяці.

З собою обов’язково потрібно мати деякі документи. А саме:

документ, що посвідчує особу;

ідентифікаційний код (за наявності);

довідку внутрішньо переміщеної особи;

довідку про евакуацію (дата видачі не перевищує 21 дня).

"Запис здійснюється лише для осіб, які відповідають усім критеріям. Якщо ви вже отримували допомогу — повторної реєстрації немає", — додали в організації.

Громадяни можуть звертатися за адресою: м. Харків, вулиця Спецпідрозділу Кракен 4-Б (Серпова) (простір "Свій") у будні з 09:00 до 16:00.

Маршрут. Джерело: УВКБ ООН

Раніше ми повідомляли, що до Дня Незалежності ветеранам та людям, які постраждали від війни, виплатять допомогу. Зокрема, за видатні заслуги перед державою нададуть 3,1 тис. грн.

Також ми писали, що БФ "Вітри змін" відкрили реєстрацію на грошову допомогу для жінок від 18 років. Проєкт стосується внутрішніх переселенців.