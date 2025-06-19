Выплаты до 24 августа — как подать заявку на помощь до 3,1 тыс. грн

Национальная валюта в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине открыли регистрацию обращений на назначение разовой денежной выплаты ко Дню Независимости. В частности, это можно сделать дистанционно через портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Об этом говорится в сообщении ПФУ.

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Кто может подавать заявки на денежную помощь ко Дню Независимости

Как рассказали в фонде, выплаты предусмотрены правительственным постановлением № 1396 "Некоторые вопросы социальной защиты лиц, имеющих особые трудовые заслуги перед Родиной, ветеранов войны и лиц, работающих в специальных условиях".

Соответствующую денежную помощь ко Дню Независимости ежегодно назначает и выплачивает Пенсионный фонд.

Заявки на финпомощь могут подавать:

работодатели (воинские части, учреждения, организации) относительно получателей из числа военных, полицейских, лиц начальствующего и рядового состава МВД, службы судебной охраны, лиц начальствующего и рядового состава Государственной уголовно-исполнительной службы (кроме пенсионеров), в теруправления ПФУ, или через портал е-услуг;

другие лица, имеющие право на разовую денежную выплату ко Дню Независимости (кроме пенсионеров), но которые не проходят службу/не работают.

Зарегистрироваться на выплаты можно одним из следующих способов:

обратившись лично в сервисный центр ПФУ или в ЦПАУ по зарегистрированному месту жительства/пребывания;

по почте, отправив заявление на адрес тероргана Пенсионного фонда;

дистанционно на веб-портале е-услуг ПФУ, с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП).

В Пенсионном фонде отметили, что для получателей, которые являются пенсионерами, денежную помощь выплатят вместе с пенсией или ежемесячным пожизненным денежным содержанием.

Объявление. Источник: ПФУ

Какие размеры денежной помощи в 2025 году

Размеры помощи ко Дню Независимости прописаны в постановлении правительства № 486 "Об установлении размеров разовой денежной выплаты ко Дню Независимости Украины, предусмотренной Законами Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" и "О жертвах нацистских преследований", в 2025 году".

В частности, лицам с инвалидностью в результате войны выплатят следующие суммы:

первая группа — 3,1 тыс. грн;

вторая группа — 2,9 тыс. грн;

третья группа — 2,7 тыс. грн.

По 1 тыс. грн начислят участникам боевых действий, пострадавшим участникам Революции Достоинства, детям заключенных в лагерях.

По 3,1 тыс. грн. предоставит для граждан с особыми заслугами перед Родиной.

По 650 грн выплатят для членов семей погибших защитников, вдовцов и вдов умерших участников боевых действий.

По 450 грн начислят участникам войны, бывшим узникам концлагерей, принудительно вывезенных на работы, а также детям партизан.

Ранее мы писали, что украинцам доступна помощь в 1 тыс. долларов в июне 2025 года. Речь идет о программе от БФ "Ангелы спасения", действующей в трех областях.

Также сообщали, что переселенцам в Полтавской области можно подать заявки на финансовую помощь на аренду жилья. Речь идет о финансовой поддержке на полгода от БФ "Каритас.Полтава".