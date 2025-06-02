Выплаты до 24 августа — с какими проблемами столкнулись УБД

Деньги и кошелек в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинские граждане, имеющие право на единовременную денежную помощь, посвященную Дню Независимости-2025, столкнулись с трудностями при подаче заявок. Речь идет о возможности дистанционной регистрации на выплаты.

Об этом говорится на странице Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Реклама

Читайте также:

Проблемы с подачей заявки на "выплаты до 24 августа"

Так, в одном из комментариев участник боевых действий пожаловался на невозможность подать заявку через личный кабинет Пенсионного фонда.

"Пытался сегодня 29.05.2025р., подать заявку через кабинет Пенсионного фонда Украины по очередной выплате до 24 августа для участников боевых действий, но система что-то сбросила загрузки документов и выдала именно так: "Внимание! Запрещено подавать обращение "Заявление о назначении разовой денежной помощи до 24 августа 2024 г." после 31.10.2024", — говорится в обращении.

Гражданин рассказал, что в прошлом году прошел успешно соответствующую процедуру подачи заявки и документов через ПФУ, однако в этом году возникли проблемы.

В Пенсионном фонде признали, что сейчас нет возможности подать заявку через портал ПФУ в связи с техническими проблемами, однако как только возникнет соответствующая возможность — сообщат об этом официально.

"Сейчас соответствующее программное обеспечение дорабатывается. Как только откроется такая опция, сразу здесь, на информационной странице, будет обнародовано соответствующее сообщение", — говорится в ответе.



В то же время, у заявителей есть возможность посетить Пенсионный фонд, где можно лично подать заявку.

Скриншот. Источник: ПФУ

Кто имеет право на выплаты ко Дню Независимости

В частности, на единовременную денежную помощь до 24 августа имеют право участники боевых действий, лица с инвалидностью первой — третьей групп, лица, имеющие особые заслуги перед Родиной, родные погибших защитников.

Размеры помощи в этом году следующие:

для участников боевых действий — 1 тыс. гривен;

для лиц с инвалидностью вследствие войны первой группы — 3,1 тыс. гривен;

для лиц с инвалидностью вследствие войны второй группы — 2,9 тыс. гривен;

для лиц с инвалидностью вследствие войны третьей группы — 2,7 тыс. гривен;

для лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной, — 3,1 тыс. гривен;

для родных погибших или умерших лиц с инвалидностью вследствие войны, которые не женились повторно — 650 гривен.

Лица, которые имеют право на выплату, но не являются пенсионерами и не проходят службу/не работают, должны лично обратиться за финпомощью в ПФУ.

В целом заявления будут принимать до 1 августа, а в некоторых случаях — до 1 октября 2025 года.

Ранее мы писали, что внутренние переселенцы в Одессе и области могут оформить денежную помощь на полгода. Выплаты доступны для тех, кому нужно съемное жилье.

Также сообщали, что в одном из регионов гражданам доступны выплаты от УВКБ ООН. В рамках соответствующей программы можно получить 3,6 тыс. грн в течение трех месяцев.