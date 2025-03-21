Выплаты в Украине — кому и где начислят 50 тыс. грн

Люди держат деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В 2025 году украинские граждане, которые физически пострадали от российской агрессии, имеют право на единовременную финансовую помощь от местных властей. В частности, до 50 тыс. гривен выплачивают жителям в Херсонской области.

Об этом говорится в решении Херсонской городской администрации.

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Кто может получить помощь в 2025 году

Как отмечается в решении Херсонской администрации, в регионе в 2025 году утверждена городская программа "Социальная защита", предусматривающая предоставление гражданам денежной помощи.

На выплаты может рассчитывать каждый житель региона, который получил ранения из-за вооруженной агрессии России, в частности, родственники погибших от боевых действий и атак.

Размер единовременного денежного пособия зависит от возраста гражданина, получившего телесное повреждение из-за обстрелов. Предусмотрены следующие виды выплат в случае получения травм:

для взрослых на лечение телесных повреждений — 20 тыс. гривен;

для детей на лечение телесных повреждений — 30 тыс. гривен.

Кроме того, Херсонская городская тергромада предоставляет денежную помощь родственникам погибших из-за российских обстрелов на погребение. В таком случае граждане могут рассчитывать на помощь в 50 тыс. гривен.

Куда обратиться за финпомощью в Херсоне

Те граждане, которым необходимы деньги из-за получения травм, могут обратиться в районные советы в Херсоне.

Всю необходимую информацию о документах и порядке оформления выплат можно уточнить по номерам:

Днепровский район — 099 25 35 491;

Корабельный район — 050 87 51 141, 050 87 51 141;

Центральный район — 066 44 79 236.

В рамках программы "Социальная защита" за последний год власти города выплатили для 390 человек более 10 млн гривен.

Напомним, в Сумской области Общество Украинского Красного Креста принимает заявки от граждан на денежную помощь. По этой программе можно рассчитывать на 40 тыс. грн.

Также мы сообщали, что до конца марта жители Ивано-Франковской области могут зарегистрироваться на финансовую помощь. БФ "Каритас" выплатит по 14 тыс. грн бизнесу за трудоустройство людей.