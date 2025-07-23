Выплаты от Эстонского совета по делам беженцев — кому дадут до 42 тыс. грн

Гривневые купюры в руках. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Представительство "Эстонского совета по делам беженцев в Украине" (ERC Ukraine) реализует "Программу экстренной поддержки средств к существованию". В ее рамках можно получить грантовую поддержку до 42 тыс. грн на ведение хозяйственной деятельности.

Об этом информирует пресс-служба организации в Facebook.

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Условия программы помощи ERC Ukraine

Как отмечается, организация, которая оказывает финансовую помощь и поддержку украинцам, пострадавшим в результате войны, в частности, переселенцам, открыла прием заявок на новую программу в трех регионах.

Действие программы охватывает громады в следующих областях:

в Полтавской области: Миргородский и Лубенский районы;

в Кировоградской области: Кропивницкий район;

в Черкасской области: Черкасский район.

Принять участие в программе смогут жители указанных районов, пострадавших из-за агрессии РФ и попавших в уязвимое экономическое и социальное положение.

Средства предоставят на восстановление или старт деятельности по следующим видам хозяйственной деятельности:

животноводство, птицеводство;

производство молокопродукции;

огородничество, садоводство;

пчеловодство;

производство пищевой продукции.

Важное условие для участия в программе на получение денежной помощи — наличие категории уязвимости:

внутренне перемещенные лица (ВПЛ);

семьи с детьми, которые возглавляет одинокая мать/отец;

семья имеет от трех детей до 18 лет;

в семье есть дети в возрасте до двух лет;

в семье есть люди с инвалидностью первой-второй группы;

есть лица, имеющие тяжелые болезни, требующие дорогостоящего лечения;

домохозяйство состоит только из лиц пожилого возраста (60+);

семья имеет поврежденное или полностью разрушенное жилье;

домохозяйство имеет раненых или погибших в результате боевых действий лиц;

члены семьи в возрасте 18-49 лет являются безработными;

есть по крайней мере один безработный человек в возрасте 50-59 лет;

в домохозяйстве по крайней мере один человек имеет хроническую болезнь, которая мешает работать.

Объявление. Источник: ERC Ukraine

Размеры грантов и как получить помощь

В зависимости от вида хозяйственной деятельности можно будет получить гранты от 29 тыс. до 42 тыс. грн. А именно:

на птицеводство (производство яиц, мяса) — 30 тыс. грн;

на разведение коров (производство мясной, молочной продукции) — 42 тыс. грн;

на свиноводство (производство мяса) — 31 тыс. грн;

на кролиководство, козоводство, другое животноводство (овцеводство, нутрии), а также пчеловодство — 29 тыс. грн;

на другое сельское хозяйство (выращивание ягод, овощей) — 31 тыс. грн;

на производство пищевой продукции: выпечки, полуфабрикатов, хлеба, тортов — 42 тыс. грн;

на предоставление услуг: пошив, ремонт одежды, ремесла, строительство, ремонт, бытовые услуги, услуги красоты — 42 тыс. грн.

Для регистрации в программе необходимо подать онлайн-заявку, предоставив согласие на обработку, использование, передачу и хранение персональных данных.

Конечный срок подачи заявок — до 23:59 1 августа 2025 года.

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