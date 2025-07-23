Выплаты от Эстонского совета по делам беженцев — кому дадут до 42 тыс. грн

Помощь до 42 тыс. грн — в каких регионах доступны гранты
Представительство "Эстонского совета по делам беженцев в Украине" (ERC Ukraine) реализует "Программу экстренной поддержки средств к существованию". В ее рамках можно получить грантовую поддержку до 42 тыс. грн на ведение хозяйственной деятельности.
Об этом информирует пресс-служба организации в Facebook.
Условия программы помощи ERC Ukraine
Как отмечается, организация, которая оказывает финансовую помощь и поддержку украинцам, пострадавшим в результате войны, в частности, переселенцам, открыла прием заявок на новую программу в трех регионах.
Действие программы охватывает громады в следующих областях:
- в Полтавской области: Миргородский и Лубенский районы;
- в Кировоградской области: Кропивницкий район;
- в Черкасской области: Черкасский район.
Принять участие в программе смогут жители указанных районов, пострадавших из-за агрессии РФ и попавших в уязвимое экономическое и социальное положение.
Средства предоставят на восстановление или старт деятельности по следующим видам хозяйственной деятельности:
- животноводство, птицеводство;
- производство молокопродукции;
- огородничество, садоводство;
- пчеловодство;
- производство пищевой продукции.
Важное условие для участия в программе на получение денежной помощи — наличие категории уязвимости:
- внутренне перемещенные лица (ВПЛ);
- семьи с детьми, которые возглавляет одинокая мать/отец;
- семья имеет от трех детей до 18 лет;
- в семье есть дети в возрасте до двух лет;
- в семье есть люди с инвалидностью первой-второй группы;
- есть лица, имеющие тяжелые болезни, требующие дорогостоящего лечения;
- домохозяйство состоит только из лиц пожилого возраста (60+);
- семья имеет поврежденное или полностью разрушенное жилье;
- домохозяйство имеет раненых или погибших в результате боевых действий лиц;
- члены семьи в возрасте 18-49 лет являются безработными;
- есть по крайней мере один безработный человек в возрасте 50-59 лет;
- в домохозяйстве по крайней мере один человек имеет хроническую болезнь, которая мешает работать.
Размеры грантов и как получить помощь
В зависимости от вида хозяйственной деятельности можно будет получить гранты от 29 тыс. до 42 тыс. грн. А именно:
- на птицеводство (производство яиц, мяса) — 30 тыс. грн;
- на разведение коров (производство мясной, молочной продукции) — 42 тыс. грн;
- на свиноводство (производство мяса) — 31 тыс. грн;
- на кролиководство, козоводство, другое животноводство (овцеводство, нутрии), а также пчеловодство — 29 тыс. грн;
- на другое сельское хозяйство (выращивание ягод, овощей) — 31 тыс. грн;
- на производство пищевой продукции: выпечки, полуфабрикатов, хлеба, тортов — 42 тыс. грн;
- на предоставление услуг: пошив, ремонт одежды, ремесла, строительство, ремонт, бытовые услуги, услуги красоты — 42 тыс. грн.
Для регистрации в программе необходимо подать онлайн-заявку, предоставив согласие на обработку, использование, передачу и хранение персональных данных.
Конечный срок подачи заявок — до 23:59 1 августа 2025 года.
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