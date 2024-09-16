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Помощь до 3,1 тыс. грн — кто из украинцев может подать заявку до 1 октября

16 сентября 2024 13:00
Ксения Симонова - Редактор
Денежная помощь ко Дню независимости — кто может подавать заявки до 1 октября
Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

Некоторые категории граждан могут еще получить единовременную денежную помощь, посвященную Дню Независимости-2024. Соответствующие заявления на выплаты будут принимать еще более месяца.

Об этом сообщает издание NV.

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Кто еще может получить выплаты ко Дню Независимости

Каждый год ко Дню Независимости власти оказывают разовую денежную помощь ветеранам войны и другим категориям граждан. В этом году сумма выплат варьируется от 450 до 3,1 тыс. грн.

Оказание помощи регулируют законы: "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", "О жертвах нацистских преследований". Они были утверждены правительственным постановлением №1396 от 27 декабря 2023 года. В частности, средства получат лица, имеющие особые трудовые заслуги перед Родиной, ветераны войны и лица, работающие в специальных условиях.

Согласно постановлению, пенсионерам, имеющим право на соответствующую выплату, начислили ее вместе с пенсией в привычную дату выплаты.

В то же время, выплаты помощи военным и другим лицам, принадлежащим к ветеранам войны, которые проходят военную службу и не являются пенсионерами, перечислят на основании поданных заявок на счета воинских частей, учреждений, организаций, где служат.

Другие лица, имеющие право на выплату и не являющиеся пенсионерами и не состоящие на военной службе, помощь получат по отдельному обращению в органы Пенсионного фонда с документами, где подтверждается право на помощь, и данными о текущем банковском счете, открытом на имя лица в уполномоченном банке.

Подать заявление в Пенсионный фонд на разовую денежную выплату ко Дню Независимости можно до 1 октября 2024 года.

Что еще стоит знать

Напомним, гражданам доступна новая многоцелевая денежная помощь от Норвежского совета по делам беженцев (NRC). Регистрация на выплаты продлится до 18 сентября включительно.

Также в сентябре 2024 года в одном из регионов граждане смогут получить средства от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Одним из условий права на такую помощь есть низкие доходы претендентов в Черкассах.

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