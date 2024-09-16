Денежная помощь ко Дню независимости — кто может подавать заявки до 1 октября

Помощь до 3,1 тыс. грн — кто из украинцев может подать заявку до 1 октября
Некоторые категории граждан могут еще получить единовременную денежную помощь, посвященную Дню Независимости-2024. Соответствующие заявления на выплаты будут принимать еще более месяца.
Об этом сообщает издание NV.
Кто еще может получить выплаты ко Дню Независимости
Каждый год ко Дню Независимости власти оказывают разовую денежную помощь ветеранам войны и другим категориям граждан. В этом году сумма выплат варьируется от 450 до 3,1 тыс. грн.
Оказание помощи регулируют законы: "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", "О жертвах нацистских преследований". Они были утверждены правительственным постановлением №1396 от 27 декабря 2023 года. В частности, средства получат лица, имеющие особые трудовые заслуги перед Родиной, ветераны войны и лица, работающие в специальных условиях.
Согласно постановлению, пенсионерам, имеющим право на соответствующую выплату, начислили ее вместе с пенсией в привычную дату выплаты.
В то же время, выплаты помощи военным и другим лицам, принадлежащим к ветеранам войны, которые проходят военную службу и не являются пенсионерами, перечислят на основании поданных заявок на счета воинских частей, учреждений, организаций, где служат.
Другие лица, имеющие право на выплату и не являющиеся пенсионерами и не состоящие на военной службе, помощь получат по отдельному обращению в органы Пенсионного фонда с документами, где подтверждается право на помощь, и данными о текущем банковском счете, открытом на имя лица в уполномоченном банке.
Подать заявление в Пенсионный фонд на разовую денежную выплату ко Дню Независимости можно до 1 октября 2024 года.
Что еще стоит знать
Напомним, гражданам доступна новая многоцелевая денежная помощь от Норвежского совета по делам беженцев (NRC). Регистрация на выплаты продлится до 18 сентября включительно.
Также в сентябре 2024 года в одном из регионов граждане смогут получить средства от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Одним из условий права на такую помощь есть низкие доходы претендентов в Черкассах.
Читайте Новини.LIVE!