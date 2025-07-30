Выплаты для ВПЛ — кто потеряет помощь до 3 тыс. грн в августе 2025 года

Украинские переселенцы. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине власть продолжает предоставлять денежную помощь на проживание для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), однако с августа 2025 года часть граждан может потерять соответствующую поддержку. Это может случиться, если закончится годовой или шестимесячный срок предоставления помощи, и произошли имущественные или иные изменения, которые делают невозможным пролонгирование выплат.

Правила по помощи для переселенцев регулирует постановление правительства №332.

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Правила назначения и выплаты помощи

Помощь на проживание для внутренних переселенцев назначает и выплачивает Пенсионный фонд Украины (ПФУ). Она призвана оказать поддержку для наиболее уязвимых категорий граждан. А именно:

для лиц, которые переместились с территорий, где продолжаются или велись боевые действия, а также с оккупированных территорий;

для лиц, чье жилье разрушено/признано непригодным для проживания;

для детей, рожденных у внутренних переселенцев, состоящих на учете как ВПЛ.

Размер помощи несколько лет остается неизменным:

3 тыс. грн — для детей и лиц с инвалидностью;

2 тыс. грн — для всех остальных категорий.

Помощь назначается на такой срок:

на шесть месяцев с месяца обращения — независимо от даты написания заявления;

общий срок предоставления помощи — не более 12 месяцев.

Переназначение на следующие полгода будет возможным, если в составе семьи есть:

несовершеннолетние дети до 18 лет (в частности, обучающиеся на дневной форме в вузе);

лица с инвалидностью, пенсионного возраста (имеющие пенсию);

одинокие матери/родители, которые воспитывают ребенка;

многодетные семьи;

лица, ухаживающие за лицами с инвалидностью/детьми с инвалидностью;

граждане, которые проходят лечение/реабилитацию после ранения в результате военных действий;

студенты/ученики ВПЛ в возрасте от 18 до 23 лет, если учатся на дневной форме обучения и не имеют собственной семьи.

Также есть требование для трудоспособных лиц, которые не работают в течение трех месяцев с момента назначения пособия:

трудоустроиться;

зарегистрироваться в центре занятости;

или открыть ФЛП, получить грант, ваучер на обучение или повышение квалификации.

Кто может потерять выплаты с августа

Повторное назначение (на другие шесть месяцев) будет невозможным, если среднемесячный доход на одного человека в семье превысит 9,44 тыс. грн.

Также помощь будет прекращена в случае:

возвращения на старый адрес проживания;

выезда за пределы страны на более 30 дней подряд или более чем 60 дней суммарно за шесть месяцев.

Об изменениях обстоятельств (например, выезд/трудоустройство) необходимо обязательно сообщать лично, по почте или онлайн, в частности через "Дію".

Ранее мы писали, что в Николаеве и области украинцы могут получить помощь от Красного Креста в размере 100 тыс. грн. В частности, на выплаты могут претендовать внутренне перемещенные лица.

Также мы рассказывали, что организация "Acted Ukraine" реализует программу по предоставлению финпомощи в трех регионах. В частности, средства могут получить домохозяйства, пострадавшие от агрессии РФ (разрушенное жилье, есть раненые или погибшие).