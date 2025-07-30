Выплаты для ВПЛ — кто потеряет помощь до 3 тыс. грн в августе 2025 года

Помощь до 3 тыс. грн для ВПЛ — кому грозит потеря в августе
В Украине власть продолжает предоставлять денежную помощь на проживание для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), однако с августа 2025 года часть граждан может потерять соответствующую поддержку. Это может случиться, если закончится годовой или шестимесячный срок предоставления помощи, и произошли имущественные или иные изменения, которые делают невозможным пролонгирование выплат.
Правила по помощи для переселенцев регулирует постановление правительства №332.
Правила назначения и выплаты помощи
Помощь на проживание для внутренних переселенцев назначает и выплачивает Пенсионный фонд Украины (ПФУ). Она призвана оказать поддержку для наиболее уязвимых категорий граждан. А именно:
- для лиц, которые переместились с территорий, где продолжаются или велись боевые действия, а также с оккупированных территорий;
- для лиц, чье жилье разрушено/признано непригодным для проживания;
- для детей, рожденных у внутренних переселенцев, состоящих на учете как ВПЛ.
Размер помощи несколько лет остается неизменным:
- 3 тыс. грн — для детей и лиц с инвалидностью;
- 2 тыс. грн — для всех остальных категорий.
Помощь назначается на такой срок:
- на шесть месяцев с месяца обращения — независимо от даты написания заявления;
- общий срок предоставления помощи — не более 12 месяцев.
Переназначение на следующие полгода будет возможным, если в составе семьи есть:
- несовершеннолетние дети до 18 лет (в частности, обучающиеся на дневной форме в вузе);
- лица с инвалидностью, пенсионного возраста (имеющие пенсию);
- одинокие матери/родители, которые воспитывают ребенка;
- многодетные семьи;
- лица, ухаживающие за лицами с инвалидностью/детьми с инвалидностью;
- граждане, которые проходят лечение/реабилитацию после ранения в результате военных действий;
- студенты/ученики ВПЛ в возрасте от 18 до 23 лет, если учатся на дневной форме обучения и не имеют собственной семьи.
Также есть требование для трудоспособных лиц, которые не работают в течение трех месяцев с момента назначения пособия:
- трудоустроиться;
- зарегистрироваться в центре занятости;
- или открыть ФЛП, получить грант, ваучер на обучение или повышение квалификации.
Кто может потерять выплаты с августа
Повторное назначение (на другие шесть месяцев) будет невозможным, если среднемесячный доход на одного человека в семье превысит 9,44 тыс. грн.
Также помощь будет прекращена в случае:
- возвращения на старый адрес проживания;
- выезда за пределы страны на более 30 дней подряд или более чем 60 дней суммарно за шесть месяцев.
Об изменениях обстоятельств (например, выезд/трудоустройство) необходимо обязательно сообщать лично, по почте или онлайн, в частности через "Дію".
Ранее мы писали, что в Николаеве и области украинцы могут получить помощь от Красного Креста в размере 100 тыс. грн. В частности, на выплаты могут претендовать внутренне перемещенные лица.
Также мы рассказывали, что организация "Acted Ukraine" реализует программу по предоставлению финпомощи в трех регионах. В частности, средства могут получить домохозяйства, пострадавшие от агрессии РФ (разрушенное жилье, есть раненые или погибшие).
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