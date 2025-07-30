Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьШоу-бизнесВкусАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Помощь до 3 тыс. грн для ВПЛ — кому грозит потеря в августе

Помощь до 3 тыс. грн для ВПЛ — кому грозит потеря в августе

Ua ru
Дата публикации 30 июля 2025 13:00
Выплаты для ВПЛ — кто потеряет помощь до 3 тыс. грн в августе 2025 года
Украинские переселенцы. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине власть продолжает предоставлять денежную помощь на проживание для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), однако с августа 2025 года часть граждан может потерять соответствующую поддержку. Это может случиться, если закончится годовой или шестимесячный срок предоставления помощи, и произошли имущественные или иные изменения, которые делают невозможным пролонгирование выплат.

Правила по помощи для переселенцев регулирует постановление правительства №332.

Реклама
Читайте также:

Правила назначения и выплаты помощи

Помощь на проживание для внутренних переселенцев назначает и выплачивает Пенсионный фонд Украины (ПФУ). Она призвана оказать поддержку для наиболее уязвимых категорий граждан. А именно:

  • для лиц, которые переместились с территорий, где продолжаются или велись боевые действия, а также с оккупированных территорий;
  • для лиц, чье жилье разрушено/признано непригодным для проживания;
  • для детей, рожденных у внутренних переселенцев, состоящих на учете как ВПЛ.

Размер помощи несколько лет остается неизменным:

  • 3 тыс. грн — для детей и лиц с инвалидностью;
  • 2 тыс. грн — для всех остальных категорий.

Помощь назначается на такой срок:

  • на шесть месяцев с месяца обращения — независимо от даты написания заявления;
  • общий срок предоставления помощи — не более 12 месяцев.

Переназначение на следующие полгода будет возможным, если в составе семьи есть:

  • несовершеннолетние дети до 18 лет (в частности, обучающиеся на дневной форме в вузе);
  • лица с инвалидностью, пенсионного возраста (имеющие пенсию);
  • одинокие матери/родители, которые воспитывают ребенка;
  • многодетные семьи;
  • лица, ухаживающие за лицами с инвалидностью/детьми с инвалидностью;
  • граждане, которые проходят лечение/реабилитацию после ранения в результате военных действий;
  • студенты/ученики ВПЛ в возрасте от 18 до 23 лет, если учатся на дневной форме обучения и не имеют собственной семьи.

Также есть требование для трудоспособных лиц, которые не работают в течение трех месяцев с момента назначения пособия:

  • трудоустроиться;
  • зарегистрироваться в центре занятости;
  • или открыть ФЛП, получить грант, ваучер на обучение или повышение квалификации.

Кто может потерять выплаты с августа

Повторное назначение (на другие шесть месяцев) будет невозможным, если среднемесячный доход на одного человека в семье превысит 9,44 тыс. грн.

Также помощь будет прекращена в случае:

  • возвращения на старый адрес проживания;
  • выезда за пределы страны на более 30 дней подряд или более чем 60 дней суммарно за шесть месяцев.

Об изменениях обстоятельств (например, выезд/трудоустройство) необходимо обязательно сообщать лично, по почте или онлайн, в частности через "Дію".

Ранее мы писали, что в Николаеве и области украинцы могут получить помощь от Красного Креста в размере 100 тыс. грн. В частности, на выплаты могут претендовать внутренне перемещенные лица.

Также мы рассказывали, что организация "Acted Ukraine" реализует программу по предоставлению финпомощи в трех регионах. В частности, средства могут получить домохозяйства, пострадавшие от агрессии РФ (разрушенное жилье, есть раненые или погибшие).

выплаты финансовая помощь деньги ВПЛ денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации