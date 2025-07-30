Виплати для ВПО — хто втратить допомогу до 3 тис. грн у серпні 2025 року

Українські переселенці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні держава продовжує надавати грошову допомогу на проживання для внутрішньо переміщених осіб (ВПО), однак із серпня 2025 року частина громадян може втратити відповідну підтримку. Це може трапитися, якщо закінчиться річний чи шестимісячний термін надання допомоги, і сталися майнові чи інші зміни, що унеможливлюють пролонгування виплат.

Правила щодо допомоги для переселенців регулює постанова уряду №332.

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Правила призначення та виплати допомоги

Допомогу на проживання для внутрішніх переселенців призначає та виплачує Пенсійний фонд України (ПФУ). Вона покликана надати підтримку для найбільш вразливих категорій громадян. А саме:

для осіб, які перемістилися з територій, де тривають або велися бойові дії, а також з окупованих територій;

для осіб, чиє житло зруйноване/визнане непридатним для проживання;

для дітей, народжених у внутрішніх переселенців, які перебувають на обліку як ВПО.

Розмір допомоги кілька років залишається незмінним:

3 тис. грн — для дітей та осіб з інвалідністю;

2 тис. грн — для всіх інших категорій.

Допомога призначається на такий термін:

на шість місяців з місяця звернення — незалежно від дати написання заяви;

загальний термін надання допомоги — не більш ніж 12 місяців.

Перепризначення на наступні пів року буде можливим, якщо у складі сім’ї є:

неповнолітні діти до 18 років (зокрема, які навчаються за денною формою у ВНЗ);

особи з інвалідністю, пенсійного віку (які мають пенсію);

самотні матері/батьки, які виховують дитину;

багатодітні родини;

особи, які доглядають за особами з інвалідністю/дітьми з інвалідністю;

громадяни, які проходять лікування/реабілітацію після поранення у результаті воєнних дій;

студенти/учні ВПО віком від 18 до 23 років, якщо навчаються на денній формі навчання та не мають власної родини.

Також є вимога для працездатних осіб, які не працюють упродовж трьох місяців з моменту призначення допомоги:

працевлаштуватися;

зареєструватися в центрі зайнятості;

або відкрити ФОП, отримати грант, ваучер на навчання або підвищення кваліфікації.

Хто може втратити виплати із серпня

Повторне призначення (на інші шість місяців) буде неможливим, якщо середньомісячний дохід на одну особу в родині перевищить 9,44 тис. грн.

Також допомога буде припинена у разі:

повернення на стару адресу проживання;

виїзду за межі країни на понад 30 днів поспіль або більш ніж 60 днів сумарно за шість місяців.

Про зміни обставин (наприклад, виїзд/працевлаштування) необхідно обов’язково повідомляти особисто, поштою або онлайн, зокрема через "Дію".

Раніше ми писали, що у Миколаєві та області українці можуть отримати допомогу від Червоного Хреста у розмірі 100 тис. грн. Зокрема, на виплати можуть претендувати внутрішньо переміщені особи.

Також ми розповідали, що організація "Acted Ukraine" реалізує програму з надання фіндопомоги у трьох регіонах. Зокрема, кошти можуть отримати домогосподарства, що постраждали від агресії РФ (зруйноване житло, є поранені чи загиблі).