Выплаты от IOM Ukraine — кто из украинцев может получить до 20 тыс. евро помощи

Человек держит евро в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

До 11 мая 2025 года часть украинцев может подать заявки на денежную помощь от Международной организации по миграции (IOM Ukraine), которую реализуют при финподдержке Германии. Такой возможностью могут воспользоваться представители микро- и малого бизнеса в одном из регионов.

Об этом говорится на странице организаторов в Facebook.

Реклама

Читайте также:

Условия денежной помощи для бизнеса

Программа Международной организации по миграции охватит несколько районов в Киевской области. К участию приглашают предпринимателей из таких громад:

Белоцерковская;

Тетиевская;

Гостомельская.

Благодаря этому проекту ожидают получить следующие результаты:

поддержать украинский бизнес путем восстановления рабочих мест;

развить местное производство;

обеспечить население критически необходимыми товарами и услугами.

Приобщиться к программе смогут представители микро- и малого бизнеса, у которых есть:

регистрация на территории Украины;

срок регистрации не менее чем один год;

бизнес является собственностью украинских граждан;

готовность создавать новые рабочие места.

Размер грантов и как подать заявку

Размер грантового финансирования по программе Международной организации по миграции различается и составляет:

до 7 тыс. евро — для микропредприятий;

до 20 тыс. евро — для малых предприятий.

Все желающие принять участие в программе должны заполнить онлайн-анкету на сайте Международной организации по миграции. Регистрация продлится до 11 мая 2025 года.

Ранее мы писали, что Эстонский совет по делам беженцев собирает заявки на выплату помощи уязвимым категориям граждан. Программа действует в ряде областей.

Также мы сообщали, что украинские граждане могут получить финпомощь в 800 долларов от Дании. Средства предоставят мелким аграриям.