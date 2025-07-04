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Главная Финансы Помощь до 124 тыс. грн — кому из украинцев обещают гранты

Помощь до 124 тыс. грн — кому из украинцев обещают гранты

Ua ru
Дата публикации 4 июля 2025 11:21
Выплаты для уязвимых категорий граждан — кто и где может получить грант до 124 тыс. грн
Человек держит гривны в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Николаеве стартовала регистрация на участие в грантовой программе по поддержке предпринимательства. Согласно условиям, участникам предусмотрена финансовая помощь на развитие собственного дела в размере до 124 тыс. грн (3 тыс. долларов).

Об этом говорится в сообщении пресс-центра Николаевского горсовета.

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Кто имеет право принять участие в программе помощи

Как отметили в горсовете, принять участие в программе могут жители Николаевского и Баштанского районов, которые имеют бизнес-идеи и планируют заниматься предпринимательством во время войны.

Согласно программе, гражданам предоставят гранты до 124 тыс. гривен, которые можно будет потратить:

  • на покупку оборудования, инструментов или техники (на это можно направить 80% бюджета);
  • на приобретение сырья, материалов, аренду помещения или услуг (на это можно направить 20% от размера помощи).

К проекту допустят только тех граждан, которые:

  • не зарегистрированы как ФЛП, но готовы открыть после прохождения отбора в конкурсе;
  • могут позволить себе пройти пятидневное обучение (бесплатно), смогут написать бизнес-план и собрать необходимый пакет документов.

Первоочередность будет предоставлена для некоторых категорий граждан. В списке:

  • переселенцы, ветераны, лица с инвалидностью и их семьи;
  • одинокие родители, многодетные семьи;
  • семьи с беременными женщинами или младенцами;
  • женщины и люди в возрасте от 45 лет.
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Объявление. Источник: Горсовет Николаева

Как зарегистрироваться в грантовой программе

По информации горсовета, чтобы принять участие в программе по поддержке бизнеса, необходимо заполнить специальную онлайн-анкету. Заявки можно подавать до 10 августа 2025 года.

Уточнить информацию о программе можно по следующим контактам:

  • Email: info@uabsc.org;
  • Телефон: +38 067 143 1990.

Не смогут принять участие в программе граждане, которые имеют долги, сфальсифицированные документы или связи с РФ.

Соответствующий проект реализуют при финподдержке правительства Дании.

Ранее мы писали, что гражданам доступна денежная помощь от УВКБ ООН в Сумской области. Размер выплаты составляет 10,8 тыс. грн на одного человека в семье.

Также мы сообщали, что при финподдержке Германии в двух областях реализуют программу помощи бизнесу. По условиям проекта, микропредприятия могут получить до 7 тыс. долларов, а малые предприятия — до 20 тыс. долларов.

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Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
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