Выплаты для уязвимых категорий граждан — кто и где может получить грант до 124 тыс. грн

Помощь до 124 тыс. грн — кому из украинцев обещают гранты
В Николаеве стартовала регистрация на участие в грантовой программе по поддержке предпринимательства. Согласно условиям, участникам предусмотрена финансовая помощь на развитие собственного дела в размере до 124 тыс. грн (3 тыс. долларов).
Об этом говорится в сообщении пресс-центра Николаевского горсовета.
Кто имеет право принять участие в программе помощи
Как отметили в горсовете, принять участие в программе могут жители Николаевского и Баштанского районов, которые имеют бизнес-идеи и планируют заниматься предпринимательством во время войны.
Согласно программе, гражданам предоставят гранты до 124 тыс. гривен, которые можно будет потратить:
- на покупку оборудования, инструментов или техники (на это можно направить 80% бюджета);
- на приобретение сырья, материалов, аренду помещения или услуг (на это можно направить 20% от размера помощи).
К проекту допустят только тех граждан, которые:
- не зарегистрированы как ФЛП, но готовы открыть после прохождения отбора в конкурсе;
- могут позволить себе пройти пятидневное обучение (бесплатно), смогут написать бизнес-план и собрать необходимый пакет документов.
Первоочередность будет предоставлена для некоторых категорий граждан. В списке:
- переселенцы, ветераны, лица с инвалидностью и их семьи;
- одинокие родители, многодетные семьи;
- семьи с беременными женщинами или младенцами;
- женщины и люди в возрасте от 45 лет.
Как зарегистрироваться в грантовой программе
По информации горсовета, чтобы принять участие в программе по поддержке бизнеса, необходимо заполнить специальную онлайн-анкету. Заявки можно подавать до 10 августа 2025 года.
Уточнить информацию о программе можно по следующим контактам:
- Email: info@uabsc.org;
- Телефон: +38 067 143 1990.
Не смогут принять участие в программе граждане, которые имеют долги, сфальсифицированные документы или связи с РФ.
Соответствующий проект реализуют при финподдержке правительства Дании.
Ранее мы писали, что гражданам доступна денежная помощь от УВКБ ООН в Сумской области. Размер выплаты составляет 10,8 тыс. грн на одного человека в семье.
Также мы сообщали, что при финподдержке Германии в двух областях реализуют программу помощи бизнесу. По условиям проекта, микропредприятия могут получить до 7 тыс. долларов, а малые предприятия — до 20 тыс. долларов.
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