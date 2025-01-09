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Помощь для ВПЛ — что будет с выплатами в январе

9 января 2025 08:00
Ксения Симонова - Редактор
Выплаты ВПЛ — когда ждать начисления помощи
Денежные купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

Министерство социальной политики заверило, что граждане, имеющие право на социальные выплаты, получат средства в январе 2025 года, в соответствии с графиками. В частности, речь идет о внутренне перемещенных лицах (ВПЛ).

Об этом говорится в сообщении Минсоцполитики.

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Графики выплат ВПЛ в январе 2025 года

В ведомстве отмечают, что выплата соцпомощи в январе будет осуществлена вовремя. Что касается выплат на проживание ВПЛ, то их начислят и выплатят по графику.

Также сообщили, что, несмотря на кибератаку на госреестры, Министерство социальной политики, Пенсионный фонд, органы соцзащиты продолжают работать в штатном режиме. Сбой в работе реестров Министерства юстиции не повлиял на осуществление выплат для граждан, которые в предыдущем месяце провели вовремя.

Согласно закону О Государственном бюджете на текущий год, на соцзащиту граждан, попавших в сложные жизненные обстоятельства, заложили 81,8 млрд гривен. Также предусматривается сохранение выплат на проживание как кризисной выплаты, которая является частью поддержки правительства для переселенцев.

Когда ждать денег и размеры помощи для ВПЛ

Средства будут начислены 15 и 28 января 2025 года, как и предусмотрено соответствующими графиками.

Помощь для граждан, которые проживают в Украине и имеют официальный статус переселенца, составляет:

  • для лиц с инвалидностью и детей — 3 тыс. гривен;
  • для других лиц — 2 тыс. гривен.

В этом году для внутренних переселенцев продлили выплаты еще на полгода.

Напомним, с 13 января 2025 года граждане могут подавать заявки на многоцелевую помощь в УВКБ ООН. Выплаты будут доступны в столице и области.

Также мы писали, украинцам доступна денежная помощь "Деньги на отопление" в январе. Средства от организации ACTED предусмотрены для жителей общин некоторых регионов.

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

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