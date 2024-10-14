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Помощь для ВПЛ — особенности предоставления выплат гражданам в возрасте 60+

14 октября 2024 13:10
Ксения Симонова - Редактор
Выплаты для ВПЛ — кто из граждан, кому за 60+, получит помощь
Пожилая женщина. Фото: ukrayina.pl
Ксения Симонова - Редактор

Юристы рассказали, что внутренне перемещенным лицам возрастом более 60 лет, которым не назначили пенсию, продолжат выплаты ВПЛ после получения в течение шести месяцев. Соответствующее право закреплено в порядке предоставления такой помощи.

Об этом говорится в сообщении проекта "Юридический советчик для ВПЛ".

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По украинскому законодательству, выплату помощи ВПЛ назначат на второй шестимесячный период на основе подачи заявления на назначение соответствующих выплат, в частности, гражданам, потерявшим трудоспособность, достигшим 60-летнего возраста, и не имеющим права на пенсии или социальную помощь.

Для того, чтобы получить продление выплат, необходимо:

  • подпадать под имущественные критерии, предусмотренные п.п.7-7-1 Порядка предоставления выплат ВПЛ (в частности, не иметь депозитов, не иметь жилья на территории, не внесенной в Перечень боевых действий или временной оккупации, дорогих покупок);
  • среднемесячный общий доход на одного получателя в такой семье в течение трехмесячного периода, за который учитывают доходы на время продления выплаты пособия, не превышает 9,4 тыс. грн.

Для продолжения выплаты пособия не принимают во внимание:

  • срок перемещения;
  • занятость (60-летнему не нужно дополнительно быть трудоустроенным или стоять на учете в Центре занятости).

На подобных основаниях продлят выплаты:

  • другим лицам, которые потеряли трудоспособность, однако не имеют права на пенсию или получают государственную соцпомощь в соответствии с законодательством;
  • лицам с инвалидностью третьей группы.

Размер помощи гражданам, проживающим в Украине и имеющим статус ВПЛ, составляет:

  • 3 тыс. грн — для лиц с инвалидностью, детей;
  • 2 тыс. грн — для других лиц.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине внутренние переселенцы смогут получить финансовую помощь для подготовки к зиме. Уязвимые категории граждан имеют право на сумму до 21 тыс. гривен.

Также мы писали, что в октябре 2024 года будут продлены выплаты на проживание для внутренне перемещенных лиц, нуждающихся в поддержке. Однако есть категории переселенцев, которые могут лишиться денежной помощи или обязаны подать новое заявление для получения поддержки.

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