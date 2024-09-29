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Фінансова допомога ВПО з 1 жовтня — кому треба писати нову заяву на виплати

29 вересня 2024 14:06
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Допомога переселенцям у жовтні — які виплати можна отримати
Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

У жовтні 2024 року буде продовжено виплати на проживання для внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які потребують підтримки. Проте є категорії переселенців, які можуть втратити грошову допомогу або зобов'язані подати нову заяву для отримання підтримки.

Про це розповідає NV.

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Кому продовжать виплати з 1 жовтня

У серпні 2024 року закінчився термін виплати допомоги на проживання для значної кількості ВПО з вразливих категорій. Однак, щоб підтримати громадян, які опинилися в найскладніших життєвих умовах, Уряд вирішив продовжити ці виплати ще на 6 місяців, до лютого 2025 року.

У жовтні найбільш вразливі категорії переселенців, які не мають можливості працювати, отримуватимуть виплати автоматично без необхідності додатково звертатися. До цих категорій належать:

  • пенсіонери, у яких розмір пенсії не перевищує 9 444 гривень;
  • особи з інвалідністю I чи II групи, діти з інвалідністю віком до 18 років, а також тяжкохворі діти;
  • діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 23 років, а також батьки-вихователі та прийомні батьки.

Допомога для громадян, які проживають в Україні і мають статус внутрішньо переміщених осіб, складає:

  • 3 000 гривень для осіб з інвалідністю та дітей;
  • 2 000 гривень для інших осіб.

Виплати можна отримувати 15-го та 28-го числа кожного місяця.

Кому треба подати нову заяву на виплати

Також інші категорії внутрішньо переміщених осіб мають право на отримання допомоги від держави. Це стосується:

  • родин з дітьми до 14 років, які проживають в зонах активних чи потенційних бойових дій, або в умовно безпечних регіонах, де діти не мають можливості відвідувати офлайн-заняття;
  • родин, в яких один з членів сім'ї доглядає за особою з інвалідністю I групи, дитиною з інвалідністю віком до 18 років або тяжкохворою дитиною;
  • малолітніх дітей до 14 років, які прибули без супроводу батьків (за заявою особи, що має родинні зв’язки);
  • вагітних жінок, починаючи з 30 тижня вагітності.

У вересні завершився шестимісячний період надання допомоги, внаслідок чого деякі переселенці могли втратити свої виплати. Ті категорії внутрішньо переміщених осіб, які потрапляють під цю ситуацію, повинні подати спеціальну заяву для призначення або продовження виплат у жовтні.

Додатково, можливість продовження допомоги є й для переселенців, які досягли 60-річного віку і не мають права на отримання пенсії, якщо їхній середньомісячний сукупний дохід на одного отримувача не перевищує 9 444 гривні (дата їхнього переміщення не має значення).

Якщо людині не було автоматично продовжено виплату допомоги через технічні причини, але вона має право на цю підтримку, їй слід звернутися до органу соціального захисту населення або Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Що ще варто знати

Нагадаємо, українці, які через війну були змушені покинути свої домівки та отримали статус ВПО, мають право на фінансову допомогу на проживання. Для дорослих сума становить 2000 гривень, а для дітей і осіб з інвалідністю — 3000 гривень. Однак кожен переселенець повинен бути обізнаний, що є ситуації, коли отримані кошти доведеться повернути державі.

Також ми писали, що український уряд запровадив нову грошову допомогу для ВПО в Україні. Підтримка покликана покрити витрати на стаціонарне лікування та проживання.

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