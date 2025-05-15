Выплаты до 5 тыс. евро — как украинцам принять участие в программе помощи

Человек держит евровалюту в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

До 5 июня 2025 года в трех украинских регионах граждане имеют возможность подать заявки на участие в программе по финансовой поддержке. В ее рамках можно будет получить до 5 тыс. евро на предпринимательскую деятельность.

Об этом сообщает пресс-служба благотворительного фонда "Рокада Ивано-Франковск".

Реклама

Читайте также:

Подробнее о программе помощи для украинцев

Как отмечается, программа, которую реализуют в Украине, направлена на владельцев бизнеса и внутренних переселенцев, желающих создать собственное дело. Она охватит Закарпатскую, Ивано-Франковскую и Львовскую области.

Проект пригодится для таких категорий людей:

предпринимателям, бизнес которых поврежден в результате боевых действий;

женщинам, которые занимаются предпринимательством и были вынуждены релоцировать бизнес.

К участию приглашают бизнесы, которые занимаются производством крафтовой продукции из таких материалов: дерева, глины, воска или текстиля. Также смогут принять участие бизнесы по предоставлению сервисных услуг: клининг, уход за домами или газонами, уход за животными, фитнес, сфера красоты, IТ и ремонт техники.

Как принять участие в программе по поддержке бизнеса и размер помощи

Все, кто хотят принять участие в программе по финансовой поддержке, должны заполнить специальную заявку.

"Успейте заполнить и подать заявку до 5 июня 2025 года! Обратите внимание! Информация об успешной отправке заявки отображается только временным информационным сообщением вверху формы. Повторно заполнять заявку не нужно", — сообщают организаторы.

Также можно дополнительно проконсультироваться об условиях и заполнения грантовой заявки по телефону: +38095 5929071.

Владельцы бизнеса и внутренне перемещенные лица смогут получить на оборудование для предприятий до 5 тыс. евро.

Проект по оказанию финансовой поддержки реализует представительство международной благотворительной организации Caritas Czech Republic при поддержке МИД Чехии.

Ранее мы писали, что в Харьковской области жителям доступна финпомощь от БФ "Право на защиту" и УВКБ ООН. В ее рамках средства смогут получить эвакуированные лица.

Также сообщалось, что для украинских женщин БФ "Ветры перемен" станет доступна возможность зарегистрироваться в программе по оказанию денежной помощи от 18 лет. В ней смогут принять участие внутренние переселенцы.