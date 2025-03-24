Выплаты от Caritas Ukraine и UNHCR — кто получит весной помощь

Помощь для украинцев — как получить деньги от Caritas Ukraine
В одном из регионов украинцы могут подать заявки на помощь по программе благотворительной организации "Caritas Ukraine" и при поддержке Агентства ООН по делам беженцев в Украине (UNHCR Ukraine). Речь идет о тех, чье жилье получило повреждения от агрессии РФ.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы БФ "Каритас Николаев УГКЦ".
Подробнее о помощи владельцам поврежденного жилья
Как отмечается, речь идет о проекте "Жилье для уязвимых домохозяйств в Украине IV", призванном помочь тем, кому нужен небольшой или средний ремонт, особенно тем, кому отказали или не смогли подать заявку на госпрограмму "еВідновлення".
Проект охватит такие территориальные громады:
- Николаевскую;
- Галициновскую;
- Шевченковскую;
- Первомайскую.
Среди условий:
- дом получил повреждения после 24 февраля 2022 года из-за боевых действий (акт обязателен);
- дом пригоден для проживания, отсутствуют структурные разрушения;
- заявителем является владелец жилья;
- низкий доход, не превышающий 6,32 тыс. грн;
- нет другой благотворительной помощи на восстановление.
По программе предусмотрены следующие виды помощи:
- денежный грант на самостоятельный ремонт;
- услуги строительной компании.
Приобщиться к программе могут:
- одинокие родители или опекуны детей до 18 лет;
- беременные женщины или матери с детьми до трех лет;
- многодетные семьи;
- лица с инвалидностью, тяжелыми/хроническими болезнями,
- одинокие лица без опеки родных (от 60 лет).
Другие нюансы и как зарегистрироваться на помощь в Николаеве
Организаторы отмечают, что программа не предусматривает полное восстановление, выплаты за разрушенное жилье или восстановление жилья, поврежденного более чем на 50%. Оценивать повреждения будут инженеры фонда.
"Наличие дополнительного неповрежденного жилья исключает участие в программе", — говорится в сообщении.
Граждане должны подготовить следующие документы:
- паспорт гражданина Украины;
- идентификационный код;
- документы, где подтверждаются критерий уязвимости;
- документ о праве собственности на недвижимость;
- документ, где подтверждается потеря источника дохода или низкие доходы;
- акт обследования поврежденного дома;
- ответ, если было отказано в программе "еВідновлення".
Обратиться за помощью можно по следующему номеру телефона:
- 099 423 49 48 (09:30-16:00 в будни).
Ранее мы рассказывали, что граждане могут принять участие в программе помощи в реализации бизнес-идей для предпринимателей. Победители в конкурсе получат деньги на воплощение стартапа.
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