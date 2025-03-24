Выплаты от Caritas Ukraine и UNHCR — кто получит весной помощь

Украинские гривны в кошельке. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В одном из регионов украинцы могут подать заявки на помощь по программе благотворительной организации "Caritas Ukraine" и при поддержке Агентства ООН по делам беженцев в Украине (UNHCR Ukraine). Речь идет о тех, чье жилье получило повреждения от агрессии РФ.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы БФ "Каритас Николаев УГКЦ".

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Как отмечается, речь идет о проекте "Жилье для уязвимых домохозяйств в Украине IV", призванном помочь тем, кому нужен небольшой или средний ремонт, особенно тем, кому отказали или не смогли подать заявку на госпрограмму "еВідновлення".

Проект охватит такие территориальные громады:

Николаевскую;

Галициновскую;

Шевченковскую;

Первомайскую.

Среди условий:

дом получил повреждения после 24 февраля 2022 года из-за боевых действий (акт обязателен);

дом пригоден для проживания, отсутствуют структурные разрушения;

заявителем является владелец жилья;

низкий доход, не превышающий 6,32 тыс. грн;

нет другой благотворительной помощи на восстановление.

По программе предусмотрены следующие виды помощи:

денежный грант на самостоятельный ремонт;

услуги строительной компании.

Приобщиться к программе могут:

одинокие родители или опекуны детей до 18 лет;

беременные женщины или матери с детьми до трех лет;

многодетные семьи;

лица с инвалидностью, тяжелыми/хроническими болезнями,

одинокие лица без опеки родных (от 60 лет).

Другие нюансы и как зарегистрироваться на помощь в Николаеве

Организаторы отмечают, что программа не предусматривает полное восстановление, выплаты за разрушенное жилье или восстановление жилья, поврежденного более чем на 50%. Оценивать повреждения будут инженеры фонда.

"Наличие дополнительного неповрежденного жилья исключает участие в программе", — говорится в сообщении.

Граждане должны подготовить следующие документы:

паспорт гражданина Украины;

идентификационный код;

документы, где подтверждаются критерий уязвимости;

документ о праве собственности на недвижимость;

документ, где подтверждается потеря источника дохода или низкие доходы;

акт обследования поврежденного дома;

ответ, если было отказано в программе "еВідновлення".

Обратиться за помощью можно по следующему номеру телефона:

099 423 49 48 (09:30-16:00 в будни).

Объявление. Источник: Каритас

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