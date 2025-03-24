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Помощь для украинцев — как получить деньги от Caritas Ukraine

24 марта 2025 11:08
Ксения Симонова - Редактор
Выплаты от Caritas Ukraine и UNHCR — кто получит весной помощь
Украинские гривны в кошельке. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

В одном из регионов украинцы могут подать заявки на помощь по программе благотворительной организации "Caritas Ukraine" и при поддержке Агентства ООН по делам беженцев в Украине (UNHCR Ukraine). Речь идет о тех, чье жилье получило повреждения от агрессии РФ.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы БФ "Каритас Николаев УГКЦ".

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Подробнее о помощи владельцам поврежденного жилья

Как отмечается, речь идет о проекте "Жилье для уязвимых домохозяйств в Украине IV", призванном помочь тем, кому нужен небольшой или средний ремонт, особенно тем, кому отказали или не смогли подать заявку на госпрограмму "еВідновлення".

Проект охватит такие территориальные громады:

  • Николаевскую;
  • Галициновскую;
  • Шевченковскую;
  • Первомайскую.

Среди условий:

  • дом получил повреждения после 24 февраля 2022 года из-за боевых действий (акт обязателен);
  • дом пригоден для проживания, отсутствуют структурные разрушения;
  • заявителем является владелец жилья;
  • низкий доход, не превышающий 6,32 тыс. грн;
  • нет другой благотворительной помощи на восстановление.

По программе предусмотрены следующие виды помощи:

  • денежный грант на самостоятельный ремонт;
  • услуги строительной компании.

Приобщиться к программе могут:

  • одинокие родители или опекуны детей до 18 лет;
  • беременные женщины или матери с детьми до трех лет;
  • многодетные семьи;
  • лица с инвалидностью, тяжелыми/хроническими болезнями,
  • одинокие лица без опеки родных (от 60 лет).

Другие нюансы и как зарегистрироваться на помощь в Николаеве

Организаторы отмечают, что программа не предусматривает полное восстановление, выплаты за разрушенное жилье или восстановление жилья, поврежденного более чем на 50%. Оценивать повреждения будут инженеры фонда.

"Наличие дополнительного неповрежденного жилья исключает участие в программе", — говорится в сообщении.

Граждане должны подготовить следующие документы:

  • паспорт гражданина Украины;
  • идентификационный код;
  • документы, где подтверждаются критерий уязвимости;
  • документ о праве собственности на недвижимость;
  • документ, где подтверждается потеря источника дохода или низкие доходы;
  • акт обследования поврежденного дома;
  • ответ, если было отказано в программе "еВідновлення".

Обратиться за помощью можно по следующему номеру телефона:

  • 099 423 49 48 (09:30-16:00 в будни).

 

допомога українцям
Объявление. Источник: Каритас

Ранее мы рассказывали, что граждане могут принять участие в программе помощи в реализации бизнес-идей для предпринимателей. Победители в конкурсе получат деньги на воплощение стартапа.

Также сообщалось, что можно до конца текущего месяца зарегистрироваться в программе помощи от гуманитарной организации Чехии. Финпомощь предусмотрена для жителей трех регионов.

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