Выплаты от NRC — кто может получить 54 тыс. грн денежной помощи

Человек держит несколько гривневых купюр. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинцы имеют последний шанс получить денежную помощь от международного фонда "Норвежский совет по делам беженцев" (NRC). Новый этап программы финансовой поддержки подходит к концу 27 мая 2025 года.

Об этом говорится в публикации пресс-службы NRC в соцсети Facebook.

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Кто может получить денежную помощь

В рамках очередного этапа регистрации на денежную помощь от Норвежского совета, получить выплаты могут домохозяйства, которые будут отвечать определенным критериям уязвимости. Помощь предоставят наиболее уязвимым категориям граждан, пострадавших из-за военных действий.

Зарегистрироваться на получение помощи смогут домохозяйства, которые соответствуют одному или нескольким критериям:

проживают на территориях, где продолжаются боевые действия;

вынуждены были покинуть свои дома из-за военных обстоятельств;

вернулись домой в деоккупированные регионы.

"Среди вышеупомянутых категорий, каждая заявка проходит проверку, во время которой оценивается уровень социально-экономической уязвимости. Это помогает определить, кто нуждается в поддержке больше всего, и распределить помощь в соответствии с имеющимися ресурсами", — говорится в сообщении.

Размер денежной помощи составляет 10,8 тыс. гривен на одного человека, однако не более чем пять человек в семье. То есть максимально домохозяйство сможет получить 54 тыс. гривен. Однако, если в семье больше людей, то нужно подавать две отдельные заявки, в каждой из которых обязательно должно быть указано как минимум одно совершеннолетнее лицо.

Как зарегистрироваться на выплаты и другие нюансы

Срок подачи заявок ограничен. Те, кто желает получить соответствующую помощь, должны до 27 мая (17:00) внести свои данные в специальную форму.

Там необходимо заполнить анкету, внимательно отвечая на все вопросы. Важное требование — при подаче заявления необходимо предоставить местонахождение.

Подача заявки не гарантирует автоматическое получение финансовой помощи, ведь на этот раз объем финансирования ограничен.

"Домохозяйства, которые получили денежную помощь от NRC или других организаций менее шести месяцев назад, могут не быть выбраны", — объясняют организаторы.

Дополнительную информацию о программе денежной помощи от NRC можно уточнить по контактным данным:

электронная почта: ua.info@nrc.no;

горячая линия: 0 800 302 007.

Контактные данные. Источник: NRC в Fb

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