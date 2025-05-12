Выплаты для активных женщин в 1 тыс. долларов — кто получит гранты

Женщина держит деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Весной 2025 года женщинам доступна учебная программа в аграрной сфере от Благотворительного фонда "Співдія" в партнерстве с World Vision. В рамках проекта они смогут получить ежемесячные стипендии и гранты.

Об этом говорится в сообщении фонда в Facebook.

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Подробнее о грантовой программе для женщин

БФ "Співдія" совместно с международной благотворительной организацией, занимающейся вопросами оказания гуманитарной помощи, World Vision, реализуют программу поддержки украинок под названием "Расширение прав и возможностей женщин, профессиональное обучение и поддержка сельского хозяйства в Киевской области".

В ее рамках женщины смогут пройти курс обучения по введению бизнеса в агросфере. Они получат необходимые знания, в частности по управлению бизнесом, а также денежную поддержку на старт своего дела. Проект охватит две громады Киевской области:

Медвинскую;

Боярскую.

Обучение организуют на базе Боярского профессионального колледжа в Фастовском районе.

Программа по поддержке украинских женщин предусматривает трехмесячное обучение (онлайн и офлайн) общей продолжительностью 240 часов, поддержку со стороны кураторов, практические занятия и обеспечение учебными материалами. В проекте смогут принять участие совершеннолетние женщины, которые уже имеют или хотят получить опыт в сельском хозяйстве

Размер грантов и как зарегистрироваться

Все, кто желает присоединиться к программе по обучению в агросфере, должны заполнить специальную онлайн-анкету.

Проект предусматривает предоставление ежемесячной стипендии в 200 долларов, а также грантов в 1 тыс. долларов на реализацию бизнес-идеи после ее защиты.



"Если вы или кто-то из ваших знакомых живет в этих громадах — поделитесь информацией. Это может изменить чью-то жизнь", — сообщают организаторы.

Объявление. Источник: Спивдія

Уточнить детали по программе можно по номеру горячей линии: 0 800 332 135 (звонки бесплатные).

Співдія является благотворительным фондом, объединяющим усилия волонтеров, бизнеса, международных фондов и государства, направленные на поддержку уязвимых украинцев.

Ранее мы писали, что женщины из числа внутренних переселенцев могут получить денежную помощь от благотворителей. Выплаты доступны в ряде громад трех регионов в мае.

Также мы сообщали, что два вида помощи доступны уязвимым гражданам от УВКБ ООН. Заявки на выплаты могут подавать жители Днепропетровской области.