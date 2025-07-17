Выплаты для покупки твердого топлива — где выдадут до 19,4 тыс. грн

Денежные купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Жители Краматорска Донецкой области могут зарегистрироваться на денежную компенсацию для покупки твердого топлива в июле 2025 года. Размер международной помощи ограничен определенным бюджетом.

Об этом сообщает пресс-служба Краматорского горсовета.

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Речь идет о единовременной денежной помощи для населения, проживающего в прифронтовых районах на покупку твердого печного бытового топлива за международные средства. Размер помощи на одно домохозяйство получателя не будет превышать 19,4 тыс. грн.

Для того, чтобы получить помощь, необходимо подать пакет документов. После чего органы местного самоуправления и Пенсионный Фонд проверят:

достоверность приведенной в заявлении информации;

наличие у заявителей статуса внутренне перемещенного лица.

Также получение такой помощи может повлиять на размер субсидии и льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Как получить денежную помощь

Граждане, проживающие в Краматорске и подпадающие под вышеуказанные условия, должны предоставить специальное заявление на получение помощи для подготовки к зиме. Также надо собрать следующие документы:

паспорт гражданина, временное удостоверение гражданина получателя и всех членов семьи, которые фактически проживают в домохозяйстве;

идентификационный код заявителя и всех членов семьи;

справку, дающую право на льготы, гарантии и компенсации.

Также надо подать документы, подтверждающие факт проживания в домохозяйстве:

паспорт с отметкой о регистрации места жительства в случае соответствия с адресом нахождения домохозяйства;

справку о регистрации места жительства, если не соответствует зарегистрированное место и фактическое место жительства;

акт обследования факта проживания лица без регистрации адреса проживания по месторасположению домохозяйства;

справку о постановке на учет внутренних переселенцев;

техпаспорт на дом/справку о наличии печного отопления;

справку о реквизитах счета, открытого в банке (номер IBAN).

Документы будут принимать 17 — 22 июля 2025 года без выходных по адресам:

в Управлении труда с 09:00 до 16:00;

во всех старостатах и в Детской центральной библиотеке по ул. Парковой, 14 — 08:30 — 16:00.

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