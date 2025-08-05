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Главная Финансы Помощь для переселенцев от УВКБ ООН — кто получит 11 тыс. грн

Помощь для переселенцев от УВКБ ООН — кто получит 11 тыс. грн

Ua ru
Дата публикации 5 августа 2025 13:00
Выплаты от УВКБ ООН — где можно зарегистрироваться на помощь в 11 тыс. грн
Гривневые купюры в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В августе 2025 года уязвимые группы украинцев могут подать заявки на многоцелевую денежную помощь от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН). Такая возможность стала доступной в одном из городов, где снова заработал пункт сбора данных.

Об этом говорится в сообщении УВКБ ООН.

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Управление Верховного комиссара ООН является глобальной межправительственной организацией, деятельность которой направлена на спасение жизней, защиту прав и создание лучшего будущего для беженцев, переселенцев и лиц без гражданства.

Зарегистрироваться на денежную помощь от УВКБ ООН в августе 2025 года смогут жители города Николаев.

Она предусмотрена для:

  • беженцев, которые вернулись домой;
  • вынужденно перемещенных лиц, а также тем, кто вернулся на свое постоянное место жительства.

Выплаты будут доступны, если доход на одного человека в семье не превышает сумму в 5,4 тыс. грн, а также, если не начисляли другую подобную помощь в течение последних трех месяцев. Необходимо принадлежать к одной из категорий уязвимости:

  1. Семья имеет только одного из родителей, есть дети до 18 лет/лица пожилого возраста (от 55 лет);
  2. Домохозяйство возглавляют одинокие лица пожилого возраста, или лицо пожилого возраста воспитывает несовершеннолетних детей;
  3. В семье есть лица с особыми потребностями: инвалидность/хронические болезни.

"Если Вы получили помощь в размере 2220 грн/чел/месяц от другого агентства/гуманитарной организации ООН, Вам может быть отказано в выплате финансовой помощи от УВКБ ООН. Гуманитарные организации координируют усилия, чтобы семьи/отдельные лица не получали помощь несколько раз или от разных партнеров", — уточняют организаторы.

Размер денежной помощи составляет 3,6 тыс. грн на каждого члена семьи и покрывает три месяца. То есть в целом каждому выплатят по 10,8 тыс. грн.

Как зарегистрироваться на финансовую помощь

Жители Николаева смогут подать заявки в пункте сбора данных по адресу пр-т. Мира 54В. Для этого необходимо заполнить заявку на электронную очередь. Также нужно подать следующие документы:

  • паспорт гражданина и идентификационный код;
  • свидетельство о рождении ребенка;
  • номер банковской карты;
  • документы с подтверждением принадлежности к категории уязвимости.

Ранее мы писали, что Эстонский совет по делам беженцев предоставит денежную помощь в пяти регионах. Речь идет о программе для граждан, пострадавших в результате агрессии РФ.

Также мы сообщали, что ОО "Fight For Right" оказывает помощь уязвимым категориям украинцев. Некоторые смогут получить финпомощь до 4 тыс. грн.

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Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
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