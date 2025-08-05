Выплаты от УВКБ ООН — где можно зарегистрироваться на помощь в 11 тыс. грн

Помощь для переселенцев от УВКБ ООН — кто получит 11 тыс. грн
В августе 2025 года уязвимые группы украинцев могут подать заявки на многоцелевую денежную помощь от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН). Такая возможность стала доступной в одном из городов, где снова заработал пункт сбора данных.
Об этом говорится в сообщении УВКБ ООН.
Кто имеет право на международную помощь
Управление Верховного комиссара ООН является глобальной межправительственной организацией, деятельность которой направлена на спасение жизней, защиту прав и создание лучшего будущего для беженцев, переселенцев и лиц без гражданства.
Зарегистрироваться на денежную помощь от УВКБ ООН в августе 2025 года смогут жители города Николаев.
Она предусмотрена для:
- беженцев, которые вернулись домой;
- вынужденно перемещенных лиц, а также тем, кто вернулся на свое постоянное место жительства.
Выплаты будут доступны, если доход на одного человека в семье не превышает сумму в 5,4 тыс. грн, а также, если не начисляли другую подобную помощь в течение последних трех месяцев. Необходимо принадлежать к одной из категорий уязвимости:
- Семья имеет только одного из родителей, есть дети до 18 лет/лица пожилого возраста (от 55 лет);
- Домохозяйство возглавляют одинокие лица пожилого возраста, или лицо пожилого возраста воспитывает несовершеннолетних детей;
- В семье есть лица с особыми потребностями: инвалидность/хронические болезни.
"Если Вы получили помощь в размере 2220 грн/чел/месяц от другого агентства/гуманитарной организации ООН, Вам может быть отказано в выплате финансовой помощи от УВКБ ООН. Гуманитарные организации координируют усилия, чтобы семьи/отдельные лица не получали помощь несколько раз или от разных партнеров", — уточняют организаторы.
Размер денежной помощи составляет 3,6 тыс. грн на каждого члена семьи и покрывает три месяца. То есть в целом каждому выплатят по 10,8 тыс. грн.
Как зарегистрироваться на финансовую помощь
Жители Николаева смогут подать заявки в пункте сбора данных по адресу пр-т. Мира 54В. Для этого необходимо заполнить заявку на электронную очередь. Также нужно подать следующие документы:
- паспорт гражданина и идентификационный код;
- свидетельство о рождении ребенка;
- номер банковской карты;
- документы с подтверждением принадлежности к категории уязвимости.
Ранее мы писали, что Эстонский совет по делам беженцев предоставит денежную помощь в пяти регионах. Речь идет о программе для граждан, пострадавших в результате агрессии РФ.
Также мы сообщали, что ОО "Fight For Right" оказывает помощь уязвимым категориям украинцев. Некоторые смогут получить финпомощь до 4 тыс. грн.
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