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Главная Финансы Помощь для лиц с инвалидностью — как получить от UHF

Помощь для лиц с инвалидностью — как получить от UHF

Ua ru
Дата публикации 10 июля 2025 11:00
Выплаты от UHF в 2025 году — кто из лиц с инвалидностью может подать заявки
Человек держит деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

До 21 июля 2025 года открыта регистрация в программе денежной помощи при финансовой поддержке Гуманитарного фонда Украины (UHF) для жителей Черниговской области. Принять участие в ней смогут только лица с инвалидностью I-III групп.

Об этом информирует пресс-служба одного из поселковых советов Черниговщины в Facebook.

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Кто может присоединиться к программе при поддержке UHF

"Благотворительная организация "Благотворительный фонд "Гудвилл" при поддержке Гуманитарного фонда Украины (UHF) начинает реализацию многосекторальной комплексной поддержки громад Черниговской области и объявляет набор заявок", — говорится в сообщении.

Как отмечается, принять участие в программе смогут граждане, имеющие инвалидность I-III групп и проживающие в таких громадах Черниговской области:

  • Менская;
  • Сосницкая;
  • Березнянская.

Граждане смогут рассчитывать на различные виды поддержки:

  1. Денежную помощь для домохозяйств, которые занимаются сельским хозяйством и в составе есть лица с инвалидностью (FSLC), на покупку домашней птицы, минеральных удобрений, инструментов, малой с/х техники.
  2. Многоцелевую денежную помощь для лиц с инвалидностью и членов их семьи на покупку базовых продуктов питания, медикаментов и необходимых товаров.
  3. Гигиенические наборы для лиц с инвалидностью без доступа к рынку товаров (немобильных/маломобильных).

Как подать заявку в программе помощи на Черниговщине

Граждане, которые подпадают под требования и желают принять участие в программе многосекторальной комплексной поддержки, должны заполнить специальную онлайн-форму. Также заявку можно подать по номеру телефона: +38 (093) 309 -11-11.

Конечная дата подачи заявок — 21 июля 2025 года включительно.

"Обратите внимание! Подача заявки не является гарантией участия в проекте", — отмечается в сообщении.

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Также мы сообщали, что в Днепре действует программа от БФ "Каритас Донецк". Она предусматривает два вида денежной поддержки: для семей с детьми и уязвимых категорий.

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Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
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