Выплаты от UHF в 2025 году — кто из лиц с инвалидностью может подать заявки

Помощь для лиц с инвалидностью — как получить от UHF
До 21 июля 2025 года открыта регистрация в программе денежной помощи при финансовой поддержке Гуманитарного фонда Украины (UHF) для жителей Черниговской области. Принять участие в ней смогут только лица с инвалидностью I-III групп.
Об этом информирует пресс-служба одного из поселковых советов Черниговщины в Facebook.
Кто может присоединиться к программе при поддержке UHF
"Благотворительная организация "Благотворительный фонд "Гудвилл" при поддержке Гуманитарного фонда Украины (UHF) начинает реализацию многосекторальной комплексной поддержки громад Черниговской области и объявляет набор заявок", — говорится в сообщении.
Как отмечается, принять участие в программе смогут граждане, имеющие инвалидность I-III групп и проживающие в таких громадах Черниговской области:
- Менская;
- Сосницкая;
- Березнянская.
Граждане смогут рассчитывать на различные виды поддержки:
- Денежную помощь для домохозяйств, которые занимаются сельским хозяйством и в составе есть лица с инвалидностью (FSLC), на покупку домашней птицы, минеральных удобрений, инструментов, малой с/х техники.
- Многоцелевую денежную помощь для лиц с инвалидностью и членов их семьи на покупку базовых продуктов питания, медикаментов и необходимых товаров.
- Гигиенические наборы для лиц с инвалидностью без доступа к рынку товаров (немобильных/маломобильных).
Как подать заявку в программе помощи на Черниговщине
Граждане, которые подпадают под требования и желают принять участие в программе многосекторальной комплексной поддержки, должны заполнить специальную онлайн-форму. Также заявку можно подать по номеру телефона: +38 (093) 309 -11-11.
Конечная дата подачи заявок — 21 июля 2025 года включительно.
"Обратите внимание! Подача заявки не является гарантией участия в проекте", — отмечается в сообщении.
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