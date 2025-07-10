Выплаты от UHF в 2025 году — кто из лиц с инвалидностью может подать заявки

Человек держит деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

До 21 июля 2025 года открыта регистрация в программе денежной помощи при финансовой поддержке Гуманитарного фонда Украины (UHF) для жителей Черниговской области. Принять участие в ней смогут только лица с инвалидностью I-III групп.

Об этом информирует пресс-служба одного из поселковых советов Черниговщины в Facebook.

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"Благотворительная организация "Благотворительный фонд "Гудвилл" при поддержке Гуманитарного фонда Украины (UHF) начинает реализацию многосекторальной комплексной поддержки громад Черниговской области и объявляет набор заявок", — говорится в сообщении.

Как отмечается, принять участие в программе смогут граждане, имеющие инвалидность I-III групп и проживающие в таких громадах Черниговской области:

Менская;

Сосницкая;

Березнянская.

Граждане смогут рассчитывать на различные виды поддержки:

Денежную помощь для домохозяйств, которые занимаются сельским хозяйством и в составе есть лица с инвалидностью (FSLC), на покупку домашней птицы, минеральных удобрений, инструментов, малой с/х техники. Многоцелевую денежную помощь для лиц с инвалидностью и членов их семьи на покупку базовых продуктов питания, медикаментов и необходимых товаров. Гигиенические наборы для лиц с инвалидностью без доступа к рынку товаров (немобильных/маломобильных).

Как подать заявку в программе помощи на Черниговщине

Граждане, которые подпадают под требования и желают принять участие в программе многосекторальной комплексной поддержки, должны заполнить специальную онлайн-форму. Также заявку можно подать по номеру телефона: +38 (093) 309 -11-11.

Конечная дата подачи заявок — 21 июля 2025 года включительно.

"Обратите внимание! Подача заявки не является гарантией участия в проекте", — отмечается в сообщении.



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