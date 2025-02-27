Выплаты до 13 тыс. грн — кто из украинских детей получит в 2025 году

Помощь для детей в 13 тыс. грн — кто и где может получить
Украинские дети, не достигшие 18 лет, могут получить денежную помощь в 13 тыс. грн. Деньги предоставят для психологической поддержки и жизнестойкости тем, кто пострадал в результате военных действий и вооруженного конфликта в одном из регионов Луганской области.
Об этом говорится в сообщении Горной городской военной администрации Северодонецкого района.
Кто сможет получить помощь в 13 тыс. грн
Как отмечается, стартовала выплата единовременной материальной денежной помощи на психологическую поддержку, эмоциональный рост и жизнестойкость пострадавшим детям. Предоставление денежной помощи реализуется в рамках социальной целевой программы "Милосердие" Горской городской тергромады на 2024-2027 годы.
"13 тыс. грн помощи могут получить дети из Горской ТГ, пострадавших от войны", — отмечается в сообщении.
Право на помощь имеют несовершеннолетние дети, у которых есть статус пострадавших из-за военных действий и вооруженного конфликта, что подтверждено соответствующими решениями или распоряжениями.
Какие необходимы документы и как зарегистрироваться
Нужно предоставить документы:
- заявление от матери/отца, законного представителя ребенка;
- копию паспорта заявителя;
- копию регистрационного номера учетной карты налогоплательщика;
- копию выписки из реестра тергромады заявителя;
- копию выписки из реестра тергромады ребенка (от 14 лет);
- копию справки о постановке на учет внутренне перемещенных лиц (при наличии);
- копию документа об опеке/попечительстве (в случае обращения законного представителя);
- копию решения/распоряжения о предоставлении ребенку статуса пострадавшего в результате войны;
- копию справки из банка с указанием реквизитов счета заявителя;
- согласие на обработку персональных данных.
Документы, которые подаются, должны быть заверены надлежащим образом.
Их нужно отправить в адрес Горной городской военной администрации Северодонецкого района Луганской области через отделение "Укрпочты" на а/я 527, г. Терновка Павлоградского района Днепропетровской области, 51500.
Консультации доступны по номерам:
- 066-982-54-84;
- 095-190-43-27.
Напомним, роженицы могут получить единовременную денежную помощь от 25 тыс. до 40 тыс. грн. Соответствующие выплаты ввел Хорольский городской совет для местных и приезжих.
Ранее мы писали, что украинцы могут получить выплаты в 3,6 тыс. грн весной по программе помощи от UNHCR Ukraine. Заявки смогут подать жители Роменской общины.
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