Выплаты до 13 тыс. грн — кто из украинских детей получит в 2025 году

Маленькие дети с карандашами. Фото: Freepik

Украинские дети, не достигшие 18 лет, могут получить денежную помощь в 13 тыс. грн. Деньги предоставят для психологической поддержки и жизнестойкости тем, кто пострадал в результате военных действий и вооруженного конфликта в одном из регионов Луганской области.

Об этом говорится в сообщении Горной городской военной администрации Северодонецкого района.

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Как отмечается, стартовала выплата единовременной материальной денежной помощи на психологическую поддержку, эмоциональный рост и жизнестойкость пострадавшим детям. Предоставление денежной помощи реализуется в рамках социальной целевой программы "Милосердие" Горской городской тергромады на 2024-2027 годы.

"13 тыс. грн помощи могут получить дети из Горской ТГ, пострадавших от войны", — отмечается в сообщении.

Право на помощь имеют несовершеннолетние дети, у которых есть статус пострадавших из-за военных действий и вооруженного конфликта, что подтверждено соответствующими решениями или распоряжениями.

Какие необходимы документы и как зарегистрироваться

Нужно предоставить документы:

заявление от матери/отца, законного представителя ребенка;

копию паспорта заявителя;

копию регистрационного номера учетной карты налогоплательщика;

копию выписки из реестра тергромады заявителя;

копию выписки из реестра тергромады ребенка (от 14 лет);

копию справки о постановке на учет внутренне перемещенных лиц (при наличии);

копию документа об опеке/попечительстве (в случае обращения законного представителя);

копию решения/распоряжения о предоставлении ребенку статуса пострадавшего в результате войны;

копию справки из банка с указанием реквизитов счета заявителя;

согласие на обработку персональных данных.

Документы, которые подаются, должны быть заверены надлежащим образом.

Их нужно отправить в адрес Горной городской военной администрации Северодонецкого района Луганской области через отделение "Укрпочты" на а/я 527, г. Терновка Павлоградского района Днепропетровской области, 51500.

Консультации доступны по номерам:

066-982-54-84;

095-190-43-27.

Напомним, роженицы могут получить единовременную денежную помощь от 25 тыс. до 40 тыс. грн. Соответствующие выплаты ввел Хорольский городской совет для местных и приезжих.

Ранее мы писали, что украинцы могут получить выплаты в 3,6 тыс. грн весной по программе помощи от UNHCR Ukraine. Заявки смогут подать жители Роменской общины.