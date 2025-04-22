Выплаты для родителей в 8 тыс. грн — кто может получить в 2025 году

Помощь для родителей малолетних детей — как получить 8 тыс. грн
Украинские семьи, которые имеют детей дошкольного возраста, могут воспользоваться государственной программой "Муниципальная няня". В ее рамках доступны денежные компенсации в 2025 году.
Об этом говорится в материалах Министерства социальной политики.
Кто может присоединиться к программе "Муниципальная няня"
Как отмечают в ведомстве, по состоянию на начало весны в рамках программы "Муниципальная няня" под присмотром няни находятся 2,43 тыс. детей, пока их родители или опекуны работают.
Программа предусматривает предоставление компенсаций за услуги воспитательницы для детей дошкольного возраста. В 2025 году размер составляет 8 тыс. грн. Эта услуга позволяет родителям работать, тогда как ребенок будет под надежным присмотром.
Соответствующим сервисом могут воспользоваться:
- семьи из числа внутренних переселенцев с детьми до трех лет без тяжелых болезней;
- семьи с детьми до шести лет, которые нуждаются в дополнительном уходе;
- семьи с детьми до шести лет, если кто-то из родителей имеет инвалидность первой или второй группы;
- семьи, где есть дети до шести лет, проживающие на территориях, где не работают учреждения дошкольного образования (частично Запорожская, Донецкая, Харьковская, Херсонская, Сумская и Черниговская области).
Как получить средства по программе
Согласно условиям, взрослые, которые приобщаются к соответствующей программе помощи, должны быть:
- либо трудоустроенными;
- либо проходить курсы по переподготовке;
- либо стоять в центре занятости не более шести месяцев.
Родители могут подать заявление на денежные компенсации по "Муниципальной няне" через:
- управление соцзащиты населения;
- Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ).
К заявлению нужно приложить:
- копию договора с предпринимателем, который предоставляет услугу;
- документы, где подтверждаются расходы на услугу няни;
- справку о статусе работника;
- справку о статусе из службы занятости.
Ранее мы писали, что жители Сумского региона могут получить трехмесячную финансовую помощь в размере 3,6 тыс. грн. Такие выплаты будут доступны для всех членов семьи.
Также сообщалось, что в апреле 2025 года можно присоединиться к программе при финансовой поддержке Германии. Украинцам предоставляют гранты до 20 тыс. евро.
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