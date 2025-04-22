Выплаты для родителей в 8 тыс. грн — кто может получить в 2025 году

Женщина с ребенком на руках. Фото: Freepik

Украинские семьи, которые имеют детей дошкольного возраста, могут воспользоваться государственной программой "Муниципальная няня". В ее рамках доступны денежные компенсации в 2025 году.

Об этом говорится в материалах Министерства социальной политики.

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Кто может присоединиться к программе "Муниципальная няня"

Как отмечают в ведомстве, по состоянию на начало весны в рамках программы "Муниципальная няня" под присмотром няни находятся 2,43 тыс. детей, пока их родители или опекуны работают.

Программа предусматривает предоставление компенсаций за услуги воспитательницы для детей дошкольного возраста. В 2025 году размер составляет 8 тыс. грн. Эта услуга позволяет родителям работать, тогда как ребенок будет под надежным присмотром.

Соответствующим сервисом могут воспользоваться:

семьи из числа внутренних переселенцев с детьми до трех лет без тяжелых болезней;

семьи с детьми до шести лет, которые нуждаются в дополнительном уходе;

семьи с детьми до шести лет, если кто-то из родителей имеет инвалидность первой или второй группы;

семьи, где есть дети до шести лет, проживающие на территориях, где не работают учреждения дошкольного образования (частично Запорожская, Донецкая, Харьковская, Херсонская, Сумская и Черниговская области).

Кому доступна услуга. Источник: Минсоцполитики

Как получить средства по программе

Согласно условиям, взрослые, которые приобщаются к соответствующей программе помощи, должны быть:

либо трудоустроенными;

либо проходить курсы по переподготовке;

либо стоять в центре занятости не более шести месяцев.

Родители могут подать заявление на денежные компенсации по "Муниципальной няне" через:

управление соцзащиты населения;

Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ).

К заявлению нужно приложить:

копию договора с предпринимателем, который предоставляет услугу;

документы, где подтверждаются расходы на услугу няни;

справку о статусе работника;

справку о статусе из службы занятости.

Выгоды программы. Источник: Минсоцполитики

Ранее мы писали, что жители Сумского региона могут получить трехмесячную финансовую помощь в размере 3,6 тыс. грн. Такие выплаты будут доступны для всех членов семьи.

Также сообщалось, что в апреле 2025 года можно присоединиться к программе при финансовой поддержке Германии. Украинцам предоставляют гранты до 20 тыс. евро.