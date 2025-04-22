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Допомога для батьків малолітніх дітей — як отримати 8 тис. грн

22 квітня 2025 13:13
Ксенія Симонова - Редактор
Виплати для батьків у 8 тис. грн — хто може отримати у 2025 році
Жінка з дитиною на руках. Фото: Freepik
Ксенія Симонова - Редактор

Українські родини, які мають дітей дошкільного віку, можуть скористатися державною програмою "Муніципальна няня". В її рамках доступні грошові компенсації у 2025 році.

Про це йдеться у матеріалах Міністерства соціальної політики.

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Хто може долучитися до програми "Муніципальна няня"

Як зазначають у відомстві, станом на початок весни в рамках програми "Муніципальна няня" під наглядом няні перебувають 2,43 тис. дітей, доки їхні батьки чи опікуни працюють. 

Програма передбачає надання компенсацій за послуги виховательки для дітей дошкільного віку. У 2025 році розмір становить 8 тис. грн. Ця послуга дозволяє батькам працювати, тоді як дитина буде під надійним наглядом.

Відповідним сервісом можуть скористатися:

  • родини з-поміж внутрішніх переселенців з дітьми до трьох років без тяжких хвороб;
  • сім'ї з дітьми до шести років, котрі потребують додаткового догляду;
  • родини з дітьми до шести років, якщо хтось із батьків має інвалідність першої чи другої групи;
  • сім'ї, де є діти до шести років, які мешкають на територіях, де не працюють заклади дошкільної освіти (частково Запорізька, Донецька, Харківська, Херсонська, Сумська та Чернігівська області).
допомога українцям
Кому доступна послуга. Джерело: Мінсоцполітики

Як отримати кошти за програмою

Згідно з умовами, дорослі, які долучаються до відповідної програми допомоги, повинні бути:

  • або працевлаштованими;
  • або проходити курси з перепідготовки;
  • або стояти у центрі зайнятості не більше шести місяців.

Батьки можуть подати заяву на грошові компенсації за "Муніципальною нянею" через:

  • управління соцзахисту населення;
  • Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП).

До заяви потрібно додати:

  • копію договору з підприємцем, який надає послугу;
  • документи, де підтверджуються витрати на послугу няні;
  • довідку про статус працівника;
  • довідку про статус зі служби зайнятості.
допомога українцям
Вигоди програми. Джерело: Мінсоцполітики

Раніше ми писали, що жителі Сумського регіону можуть отримати тримісячну фінансову допомогу у розмірі 3,6 тис. грн. Такі виплати будуть доступні для всіх членів родини.

Також повідомлялося, що у квітні 2025 року можна долучитися до програми за фінансової підтримки Німеччини. Українцям надають гранти до 20 тис. євро.

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