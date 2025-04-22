Виплати для батьків у 8 тис. грн — хто може отримати у 2025 році

Допомога для батьків малолітніх дітей — як отримати 8 тис. грн
Українські родини, які мають дітей дошкільного віку, можуть скористатися державною програмою "Муніципальна няня". В її рамках доступні грошові компенсації у 2025 році.
Про це йдеться у матеріалах Міністерства соціальної політики.
Хто може долучитися до програми "Муніципальна няня"
Як зазначають у відомстві, станом на початок весни в рамках програми "Муніципальна няня" під наглядом няні перебувають 2,43 тис. дітей, доки їхні батьки чи опікуни працюють.
Програма передбачає надання компенсацій за послуги виховательки для дітей дошкільного віку. У 2025 році розмір становить 8 тис. грн. Ця послуга дозволяє батькам працювати, тоді як дитина буде під надійним наглядом.
Відповідним сервісом можуть скористатися:
- родини з-поміж внутрішніх переселенців з дітьми до трьох років без тяжких хвороб;
- сім'ї з дітьми до шести років, котрі потребують додаткового догляду;
- родини з дітьми до шести років, якщо хтось із батьків має інвалідність першої чи другої групи;
- сім'ї, де є діти до шести років, які мешкають на територіях, де не працюють заклади дошкільної освіти (частково Запорізька, Донецька, Харківська, Херсонська, Сумська та Чернігівська області).
Як отримати кошти за програмою
Згідно з умовами, дорослі, які долучаються до відповідної програми допомоги, повинні бути:
- або працевлаштованими;
- або проходити курси з перепідготовки;
- або стояти у центрі зайнятості не більше шести місяців.
Батьки можуть подати заяву на грошові компенсації за "Муніципальною нянею" через:
- управління соцзахисту населення;
- Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП).
До заяви потрібно додати:
- копію договору з підприємцем, який надає послугу;
- документи, де підтверджуються витрати на послугу няні;
- довідку про статус працівника;
- довідку про статус зі служби зайнятості.
Раніше ми писали, що жителі Сумського регіону можуть отримати тримісячну фінансову допомогу у розмірі 3,6 тис. грн. Такі виплати будуть доступні для всіх членів родини.
Також повідомлялося, що у квітні 2025 року можна долучитися до програми за фінансової підтримки Німеччини. Українцям надають гранти до 20 тис. євро.
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