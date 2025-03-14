Помощь от Caritas 2025 — украинцы получат поддержку в четырех областях

Помощь Caritas — в каких регионах украинцы получат поддержку
В четырех регионах Украины будет доступна помощь в рамках проекта Emergency Appeal от международного благотворительного фонда Caritas Ukraine. Ожидается, что в этом году организация сосредоточится на поддержке жителей тех областей, которые больше всего страдают от разрушения инфраструктуры в результате обстрелов.
Об этом говорится в сообщении на официальном сайте фонда.
Где доступна помощь от Caritas Ukraine в 2025 году
Как отмечают организаторы, проект Emergency Appeal работает в Украине с 2014 года. Он является уникальной инициативой быстрого реагирования, призванной помочь гражданам, попавшим в сложные жизненные ситуации.
В рамках программы введены денежные гранты, психологическая помощь и работа с громадами. Сейчас сосредотачиваются на критически важных направлениях помощи.
В 2025 году проект Emergency Appeal охватит пять локальных организаций Caritas Ukraine в следующих регионах:
- Донецкий;
- Днепропетровский;
- Херсонский;
- Запорожский.
Виды помощи по проекту Emergency Appeal
Проект окажет помощь в прифронтовых регионах по следующим направлениям:
- программа "Продовольственная безопасность" по предоставлению продуктовых наборов и помощи эвакуированным;
- программа "Вода, санитария и гигиена" по обеспечению граждан наборами для гигиены;
- программа "Обеспечение жильем" по оказанию помощи во временном размещении граждан, которые потеряли собственные дома;
- программа "Социальная сплоченность" помощь в интеграции переселенцев в громады и волонтерские программы;
- программа "Образование" по обеспечению детей развитием в дружественных пространствах;
- программа "Защита" по оказанию помощи людям, которые оказались в кризисных ситуациях.
В организации добавили, что в начале полномасштабной войны проект стал крупнейшим в сети Caritas Ukraine, ведь к нему присоединились более шести тысяч волонтеров. С тех пор помощь получили более двух миллионов человек.
"Мы видим, как важно создавать возможности для людей помогать друг другу — это не только поддержка, но и восстановление эмоционального равновесия", — добавили организаторы.
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Также мы сообщали, что внутренние переселенцы в одной из западных областей могут зарегистрироваться на выплаты. Средства назначают от зарубежных партнеров для уязвимых категорий граждан.
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