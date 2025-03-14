Помощь от Caritas 2025 — украинцы получат поддержку в четырех областях

Украинские переселенцы с детьми. Фото: УНИАН

В четырех регионах Украины будет доступна помощь в рамках проекта Emergency Appeal от международного благотворительного фонда Caritas Ukraine. Ожидается, что в этом году организация сосредоточится на поддержке жителей тех областей, которые больше всего страдают от разрушения инфраструктуры в результате обстрелов.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте фонда.

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Как отмечают организаторы, проект Emergency Appeal работает в Украине с 2014 года. Он является уникальной инициативой быстрого реагирования, призванной помочь гражданам, попавшим в сложные жизненные ситуации.

В рамках программы введены денежные гранты, психологическая помощь и работа с громадами. Сейчас сосредотачиваются на критически важных направлениях помощи.

В 2025 году проект Emergency Appeal охватит пять локальных организаций Caritas Ukraine в следующих регионах:

Донецкий;

Днепропетровский;

Херсонский;

Запорожский.

Виды помощи по проекту Emergency Appeal

Проект окажет помощь в прифронтовых регионах по следующим направлениям:

программа "Продовольственная безопасность" по предоставлению продуктовых наборов и помощи эвакуированным;

программа "Вода, санитария и гигиена" по обеспечению граждан наборами для гигиены;

программа "Обеспечение жильем" по оказанию помощи во временном размещении граждан, которые потеряли собственные дома;

программа "Социальная сплоченность" помощь в интеграции переселенцев в громады и волонтерские программы;

программа "Образование" по обеспечению детей развитием в дружественных пространствах;

программа "Защита" по оказанию помощи людям, которые оказались в кризисных ситуациях.

В организации добавили, что в начале полномасштабной войны проект стал крупнейшим в сети Caritas Ukraine, ведь к нему присоединились более шести тысяч волонтеров. С тех пор помощь получили более двух миллионов человек.

"Мы видим, как важно создавать возможности для людей помогать друг другу — это не только поддержка, но и восстановление эмоционального равновесия", — добавили организаторы.

Ранее мы писали, что некоторые лица с инвалидностью смогут оформить выплаты в 11 тыс. грн от Агентства ООН по делам беженцев. Такая помощь будет доступна переселенцам в Полтавской области.

Также мы сообщали, что внутренние переселенцы в одной из западных областей могут зарегистрироваться на выплаты. Средства назначают от зарубежных партнеров для уязвимых категорий граждан.