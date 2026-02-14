Видео
Україна
Видео

Доплаты военным с наградами — сколько начислят в феврале

Доплаты военным с наградами — сколько начислят в феврале

Ua ru
Дата публикации 14 февраля 2026 08:45
Надбавки военным, отмеченным государственными наградами — как изменились суммы в 2026 году
Орден "Золотая Звезда". Фото: ГПСУ

Военнослужащим, которые имеют особые заслуги перед Родиной и отмечены государственными наградами, предусмотрены ежемесячные денежные выплаты. 1 января 2026 года вступили в законную силу изменения, регулирующие этот вопрос.

Новини.LIVE со ссылкой на адвоката Дарью Тарасенко рассказывают, сколько доплачивают военным за награды в феврале 2026 года.

Кто имеет право на доплаты за награды

В соответствии с Законом Украины "О ежемесячной денежной выплате некоторым категориям граждан" право на доплату принадлежит лицам:

  • которым, начиная с 2014 года, присвоено звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда";
  • которые, начиная с 2014 года, награждены орденом Богдана Хмельницкого трех степеней;
  • которые, начиная с 2014 года, награждены орденом "За мужество" трех степеней;
  • которые, начиная с 2014 года, награждены орденом княгини Ольги трех степеней;
  • которые награждены знаком отличия Президента Украины "Крест боевых заслуг".

В случае гибели (смерти) лица, имевшего одну из вышеперечисленных наград или отличий, право на выплату получают члены его семьи — жена/муж, родители, дети и т. п.

Важно отметить, что лица, имеющие право одновременно на ежемесячную денежную выплату по этому Закону и на пенсию или доплаты к ней в соответствии с другими законами (в частности об особых заслугах, статусе ветеранов войны или жертв нацистских преследований), могут получать только одну из таких выплат — по собственному выбору. Если человек подпадает под несколько оснований, он самостоятельно определяет, какую именно выплату оформить.

Сколько доплачивают за награды в феврале

Размер выплат зависит от типа награды и минимальной зарплаты. С 1 января 2026 года в Украине установлена минимальная заработная плата на уровне 8 647 грн в месяц. Поэтому доплаты будут составлять:

  • лицам, которые имеют звание Герой Украины и орден "Золотая Звезда" — 3 минималки — 25 941 грн;
  • лицам, награжденным орденом Богдана Хмельницкого трех степеней — 2 минималки — 17 294 грн;
  • лицам, награжденным орденом "За мужество" трех степеней — 1 минималка — 8 647 грн;
  • лицам, имеющим орден княгини Ольги трех степеней — 1 минималка — 8 647 грн;
  • лицам, награжденным знаком отличия Президента Украины "Крест боевых заслуг" — 1,5 минималки — 12 970,50 грн.

Доплата членам семьи погибшего или умершего лица, имевшего одну из этих наград, составляет 1,5 минимальной зарплаты — 12 970,50 грн. Если право на выплату имеют несколько родственников — эта сумма распределяется между ними равными частями.

Ранее мы рассказывали, на какие доплаты могут рассчитывать военные, которые выбывают в отпуск.

Также узнавайте, что будет с выплатами военным в феврале.

выплаты награда военнослужащие государственная награда доплаты
Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
