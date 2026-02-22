Видео
Дополнительные отпуска для военных — кто имеет право и как оплачиваются

Дата публикации 22 февраля 2026 16:30
Дополнительные отпуска для военнослужащих — сохраняется ли денежное обеспечение
Выплаты военным во время дополнительного отпуска. Фото: Новини.LIVE, Генштаб. Коллаж: Новини.LIVE

Отдельные категории военнослужащих имеют право на дополнительные отпуска. Однако выплаты во время отдыха сохраняются не во всех случаях — это зависит от статуса защитника.

Об этом сообщило Министерство обороны Украины, передают Новини.LIVE.

Читайте также:

Кто имеет право на дополнительный отпуск

Согласно законодательству, дополнительный отпуск предоставляется трем категориям военнослужащих:

  1. Участникам боевых действий и лицам с инвалидностью вследствие войны — 14 календарных дней в год.
  2. Военнослужащим, имеющим особые заслуги перед Родиной — до 21 календарного дня в год.
  3. Участникам войны — до 14 календарных дней в год.

К отпуску отдельно добавляется время на дорогу в пределах Украины — до 2 суток в одну сторону. Эти дни не засчитываются в продолжительность самого отпуска.

Как оплачивается период отпуска

Во время дополнительного отпуска денежное обеспечение сохраняется только за участниками боевых действий и лицами с инвалидностью вследствие войны.

Тогда как участники войны и лица, имеющие особые заслуги перед Родиной, которые решили воспользоваться правом на отпуск, не получают выплат за время отсутствия.

Кому выплачивают компенсацию за неиспользованный отпуск

При увольнении с военной службы одной из ключевых социальных гарантий является возможность получить денежную компенсацию за неиспользованные дни отпуска.

В то же время право на такие выплаты зависит от категории отпуска. Компенсация начисляется только за те периоды отдыха, которые законодательством предусмотрены с сохранением денежного обеспечения.

То есть, при увольнении компенсацию за неиспользованный дополнительный отпуск получают УБД и лица с инвалидностью вследствие войны.

Зато отпуска, предоставляемые участникам войны и лицам с особыми заслугами перед государством без выплаты денежного обеспечения, не подлежат компенсации в случае увольнения.

Ранее мы рассказывали, что Верховная Рада Украины готовит изменения относительно отпусков военнослужащих. В частности речь идет о праздничных днях, во время которых военнослужащий находился на службе. Их планируют добавлять к ежегодному основному отпуску или компенсировать.

Также узнавайте о важных нюансах относительно оздоровительных выплат защитникам. Речь идет о том, когда именно они начисляются - при выбытии в первую или во вторую часть основного отпуска.

выплаты ВСУ отпуск отпускные военнослужащие
Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
