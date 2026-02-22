Дополнительные отпуска для военнослужащих — сохраняется ли денежное обеспечение

Дополнительные отпуска для военных — кто имеет право и как оплачиваются
Отдельные категории военнослужащих имеют право на дополнительные отпуска. Однако выплаты во время отдыха сохраняются не во всех случаях — это зависит от статуса защитника.
Об этом сообщило Министерство обороны Украины, передают Новини.LIVE.
Кто имеет право на дополнительный отпуск
Согласно законодательству, дополнительный отпуск предоставляется трем категориям военнослужащих:
- Участникам боевых действий и лицам с инвалидностью вследствие войны — 14 календарных дней в год.
- Военнослужащим, имеющим особые заслуги перед Родиной — до 21 календарного дня в год.
- Участникам войны — до 14 календарных дней в год.
К отпуску отдельно добавляется время на дорогу в пределах Украины — до 2 суток в одну сторону. Эти дни не засчитываются в продолжительность самого отпуска.
Как оплачивается период отпуска
Во время дополнительного отпуска денежное обеспечение сохраняется только за участниками боевых действий и лицами с инвалидностью вследствие войны.
Тогда как участники войны и лица, имеющие особые заслуги перед Родиной, которые решили воспользоваться правом на отпуск, не получают выплат за время отсутствия.
Кому выплачивают компенсацию за неиспользованный отпуск
При увольнении с военной службы одной из ключевых социальных гарантий является возможность получить денежную компенсацию за неиспользованные дни отпуска.
В то же время право на такие выплаты зависит от категории отпуска. Компенсация начисляется только за те периоды отдыха, которые законодательством предусмотрены с сохранением денежного обеспечения.
То есть, при увольнении компенсацию за неиспользованный дополнительный отпуск получают УБД и лица с инвалидностью вследствие войны.
Зато отпуска, предоставляемые участникам войны и лицам с особыми заслугами перед государством без выплаты денежного обеспечения, не подлежат компенсации в случае увольнения.
